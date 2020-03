Kā jau ziņots, Lienes dzīvoklis bija nonācis zem izsoles āmura par alimentu nemaksāšanu. Tiesu administrācijas mājaslapā internetā tika vēstīts, ka Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis „pirmajā elektroniskajā izsolē pārdod Lienei Kivičai piederošo nekustamo īpašumu” un piedzinējs ir Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija. Nekustamā īpašuma apraksts vēsta, ka dzīvokļa platība ir 59,98 kvadrātmetri un tā novērtējums un izsoles sākumcena ir 37 600 eiro ar soli 500 eiro. Elektroniskā izsole sākās 21. februārī, un bija paredzēts, ka noslēgsies 23. martā.

Izsolē bija nonācis Lienes 60 kvadrātmetru plašais dzīvoklis, kas atrodas ēkas Saldus ielā pirmajā stāvā. Kā izskatās mājoklī, izsoles materiālos nav parādīts, paskaidrojot, ka iekļūt telpās nav bijis iespējams. Taču tiek pieņemts, ka mītne tūlītējai dzīvošanai ir piemērota. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Taču nu mājaslapā tiek vēstīts, ka 4. marta rītā izsole ir pārtraukta. Viena no versijām, kāpēc tā varētu būt noticis, - Liene ir nokārtojusi savas parādsaistības. Iespējams, dzīvokli viņai pašai izdevies notirgot par augstāku cenu, nekā izsolē noteikts.

Dzīvokli Staļina laika ēkā Pārdaugavā, Saldus ielā, Liene iegādājās kredītā pēc tam, kad 2013. gadā tika šķirta viņas desmit gadu ilgusī laulība ar Ārenu Skulmi. Te viņa mitinājās kopā ar savām trim meitām (kurām šobrīd ir 16, 12 un astoņi gadi) un atdarīja durvis ģimenes dzīvei ar Kiviču. Ka Lienes bērniem labāk klāsies pie tēva, tika izlemts, piedzīvojot, kā kolorītais pāris publiski plunčājas vannā, rīko skandālus, filmējas kanāla "STV Pirmā!" šovā "Kivičs. Pavisam privāti" un apsver došanos prom no Latvijas.

Toreiz gan Andris stipri saskaitās uz ļaudīm, kas atļāvās mēļot, ka Liene tādējādi nolēmusi šķirties no savām meitām. Pat vairāk: viņš uzfilmēja niknu video, kurā pauda šoku par cilvēku domām – ka kāds vispār spēj iedomāties, ka tā patiesi varētu notikt! Kā par spīti Andra bravūrīgajiem solījumiem, realitāte, atgriežoties no ceļojuma pa Itāliju, Lieni pārsteidza ar aicinājumu uz bāriņtiesu, un par to bija parūpējies viņas šķirtais vīrs. Ārens publiski par savu atvašu mātes izpausmēm nav izteicis pārmetumus vai nosodījumu. Taču, kā toreiz atzina Liene sarunā ar žurnālu "Kas Jauns", attiecības ar meitu tēvu bijušas visai sarežģītas.

Kiviču pāris nav slēpis, ka lepoties ar pārticību nevar, jo lielākoties dzīvo „uz bartera”, bet šovbiznesa aktivitātes regulārus ienākumus nenes. Tas izskanējis arī, daudzkārt stāstot par alimentiem, ko no Kiviča divu meitu audzināšanai pieprasīja viņa šķirtā sieva Madara Kiviča.

Savulaik Liene pirms došanās uz Spāniju centās iztirgot savas mantas. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Pagājušā gada martā Liene rīkoja iedzīves izpārdošanu, izliekot tirgošanā savas kleitas, kurpes, mēbeles un pat mašīnu. Atdodams pircējiem Lienes ozolkoka galdu ar krēsliem, Kivičs "Kas Jauns" izteicās, ka vajadzētu pārdot arī mīļotās dzīvokli, jo tā vai tā te dzīvot netaisās. „Skulme pārdod apavus, lai Kivičs varētu samaksāt alimentus! Tā arī uzrakstiet,” pauda Andris.

Andris Kivičs, pērnpavasar saimniekodams Lienes dzīvoklī, šādi sagaidīja viņas mantu – ozolkoka galda un krēslu – pircējus. Kur ģimene mitinās pašlaik un audzinās savu pirmdzimto, publiski nav izskanējis. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)