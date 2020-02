“Viņš bija tikai Pita aizvietotājs," - Dženiferas Anistones bijušais vīrs gatavojas izdot skandalozus memuārus

13 Foto Dženifera Anistone un Džastins Terū, apmeklējot „Oskara” balvu ceremoniju +9 Skatīties vairāk

Ideja par grāmatas izdošanu Džastinam Terū it kā esot dzimusi pēc tam, kad viņš redzējis plašsaziņas līdzekļos atspoguļotās fotogrāfijas no Ekrāna aktieru ģildes ceremonijas vakara, kurā Anistone aizkulisēs satika savu pirmo vīru Bredu Pitu. Bijušie laulātie draugi bija smaidīgi un pozitīvi noskaņoti, un miljoniem fanu visā pasaulē sāka runāt, ka abu aktieru ķermeņu valoda izsakot visu…

Baumo, ka Terū, redzot šīs fotogrāfijas, izjutis greizsirdību pret savu bijušo sievu un atskārtis, ka viņam nav nekas, ko zaudēt. Anistones otrā vīra draugi pastāstījuši, ka fotogrāfijas ar smaidošo un starojošo blondīni, kas stāv līdzās savam pirmajam vīram, Džastina Terū sirdi burtiski “sarāvuši gabalos”.

“Jau tā lielāko daļu kopdzīves viņš sevi izjuta tikai kā Pita aizvietotāju. Sieva to vienmēr noliedza, taču tagad Džastins pats savām acīm ieraudzīja, ka viņam visu laiku bijusi taisnība,” izteicies kāds vārdā nenosaukts Terū draugs.

13 Foto Dženifera Anistone un Džastins Terū dodas pa veikaliem Ņujorkā +9 Skatīties vairāk

Dženifera Anistone otro reizi apprecējās 2015. gadā. Abu laulība izira 2018. gadā. Aktieru paziņu lokā klīst runas, ka Terū neesot spējis tikt galā ar sievas lielo popularitāti un piekrāpis viņu ar citu sievieti.

4 Foto Breds Pits 2002. gadā, kad bija precējies ar Dženiferu Anistoni +0 Skatīties vairāk

Breds Pits un Dženifera Anistone bija precējušies no 2000. gada līdz 2005. gadam. Holivudas bijušā sapņu pāra uzticīgākie fani nekad nav zaudējuši cerību, ka abi atkal varētu būt kopā. Pēc tam, kad Pits šķīra laulību no Andželinas Džolijas un Anistone izšķīrās no otrā vīra Džastina Terū, tas faniem deva jaunu cerību, ka viņu ilgi lolotais sapnis varētu piepildīties. Kamēr pasaule kāri tver katru ziņu par Breda Pita un Dženiferas Anistones “draudzību” – aktrise par baumām par abu romantisko attiecību atjaunošanu gan tikai pasmejas.

Saistītās ziņas Dženifera Anistone pasmejas par sabiedrības apsēstību, ka viņa ar Bredu Pitu atkal varētu būt pāris Breds Pits pavadījis brīvdienu kopā ar Dženiferu Anistoni "Es nevairos no attiecībām" - Breds Pits par savu dzīvi pēc šķiršanās no Džolijas

Lai gan Anistone noliedz romantisku attiecību esamību ar bijušo vīru, draudzību abiem ir izdevies saglabāt. Pērn, kad aktrise ar vērienu atzīmēja savu 50. dzimšanas dienu, arī Breds Pits bija lūgto viesu skaitā. Viņa ierašanos uz ballīti fiksējuši paparaci.

23 Foto Slavenības ierodas uz Dženiferas Anistones 50. dzimšanas dienas ballīti +19 Skatīties vairāk

Gada nogalē izskanēja arī runas, ka Pits kādā no nedēļas nogalēm apmeklējis Dženiferu viņas mājās Losandželosā. Tā gan bijusi aktrises gadskārtēja Ziemassvētku ieskaņas ballīte, ko apmeklējuši arī citi Anistones draugi.