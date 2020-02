Zināms, kam tiks Holivudas zvaigznes Kērka Duglasa atstātais milzu mantojums

Kērks Duglass mūžībā devās šā gada 5. februārī, būdams 103 gadus vecs.

Leģendārais aktieris vienmēr bijis atvērts labdarībai un dzīves laikā materiāli atbalstījis daudz un dažādus labdarības projektus. Aizejot mūžībā, viņš izdarījis savu viscēlāko darbu – visu kapitālu novēlot labdarībai.

Kērks Duglass ar dēliem (otrajā rindā no kreisās): Džoelu, Pīteru, Ēriku un Maiklu. (Foto: CAMERA PRESS/G/S / Vida Press)

Kā jau ziņots, Kērks Duglass, dodoties mūžībā, atstājis 61 miljonu dolāru lielu mantojumu. Un viņa slavenajam dēlam, arī aktierim Maiklam Duglasam (75) no tā netiks ne centa.

50 miljoni dolāru tiks novirzīti dažādiem labdarības projektiem, ko atbalsta fonds “Douglas Foundation”. Šīs organizācijas moto ir “palīdzēt tiem, kuri paši nespēj sev palīdzēt”.

Kērks Duglass 1954. gadā ar sievu Annu īsi pēc kāzām. (Foto: Everett Collection / Everett Collection/ Vida Press)

Daļa līdzekļu nonāks Sentlorensa universitātes rīcībā. Par šo naudu tiek apmaksātas izglītības iespējas trūcīgiem studentiem. Daļa naudas tiks ziedota bērnu slimnīcai Losandželosā, “Kērka un Annas Duglasu Bērnības centra” vajadzībām un vēl ducim citu organizāciju un fondu.

2018. gads. Maikls Duglass ar sievu Ketrīnu, dēlu Kameronu un tēvu Kērku Holivudas slavas alejā, kur viņam piešķirta zvaigzne. (Foto: ddp/abaca press/ Vida Press)

Duglasa dēls Maikls, kam tētis mantojumā nav atstājis ne centa, par to gan var nebēdāt. 2020. gadā Maikla Duglasa kapitāls novērtēts 300 miljonu dolāru vērtībā. Viņam nudien nav nepieciešams papildus materiāls atbalsts.

Viņš bija pēdējās vēl dzīvais palikušais aktieris no Holivudas Zelta laikmeta. (Foto: Courtesy Everett Collection/ Vida Press)

Kērka veselības stāvoklis pamazām pasliktinājās jau kopš 1996. gada, kad viņš pārcieta trieku, taču pēc atveseļošanās aizvien turpināja laiku pa laikam filmēties. Cienījamus gadus sasniegušais aktieris mūža nogalē vēl piedalījās seriālā “Touched By An Angel”, bet 2003. gadā nofilmējās kinolentē “It Runs In The Family”.

Par Kērka Duglasa nāvi ģimenes vārdā ar “Instagram” palīdzību publiski paziņoja Maikls Duglass: “Es un mani brāļi ar lielām skumjām paziņojam, ka Kērks Duglass šodien aizgājis no mums.”

Kērks un Anna Duglasi atzīmē leģendārā aktiera 102. dzimšanas dienu. (Foto: Karl Larsen / SplashNews.com/ Vida Press)

“Pasaulei viņš bija leģenda, aktieris no kinofilmu zelta laikmeta, kurš nodzīvoja līdz saviem zelta gadiem; humānists, kura uzticība taisnīgumam un lietām, kam viņš ticēja, mums visiem bija standarts, uz kuru tiekties. Tomēr man un maniem brāļiem Džoelam un Pīteram viņš bija vienkārši Tētis. Ketrīnai brīnišķīgs vīratēvs, mazbērniem un mazmazbērniem mīlošs vecaistēvs, un sievai Annai brīnišķīgs vīrs.”

“Kērka mūžs bija labi nodzīvots, un viņš atstāj mantojumu filmās, kuras pārdzīvos nākamās paaudzes, un vēsturē kā ievērojams filantrops, kurš centās palīdzēt sabiedrībai un nest mieru planētai.”

2018. gads. Kērkam – 101, sievai Annai – 99. (Foto: Coleman-Rayner / Vida Press)

“Ļaujiet man nobeigt ar vārdiem, ko viņam teicu pēdējā dzimšanas dienā, un kas vienmēr paliks patiesi. Tēti – es tevi ļoti mīlu un esmu lepns būt tavs dēls.”

