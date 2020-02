Īsi pirms gadu mijas kopābūšanas gadadienu atzīmēja mūziķis Andris Kivičs (42) un kādreizējā sabiedrības dāma un skaistumkaraliene Liene Skulme, kas pēc nesenām laulībām ar mīļoto kļuvusi par Kiviču. Savukārt martā būs gadadiena, kopš pāris organizēja Lienes iedzīves izpārdošanu, lai gūtu naudu atpūtas braucienam pa Eiropu. Toreiz Kivičs gānījās par tiem tautiešiem, kas atļaujas triju meitu mātei Lienei pārmest bērnu pamešanu, sakot, ka atvases viņu prombūtnē tikai padzīvos pie sava tēva, līdz paši atgriezīsies Latvijā. Patiesā aina iezīmējās pagājušajā piektdienā, kad publiski tapa zināms, ka Liene Kiviča savu bērnu uzturēšanai nemaz nemaksā alimentus, kā dēļ nu izsolē tiek pārdots viņas dzīvoklis.

Solīja dzīvot kopā ar bērniem

Kad gandrīz viss pārdots, izsolē nonācis Lienes 60 kvadrātmetru plašais dzīvoklis, kas atrodas ēkas Saldus ielā pirmajā stāvā. Kā izskatās mājoklī, izsoles materiālos nav parādīts, paskaidrojot, ka iekļūt telpās nav bijis iespējams. Taču tiek pieņemts, ka mītne tūlītējai dzīvošanai ir piemērota. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Dzīvokli Staļina laika ēkā Pārdaugavā, Saldus ielā, Liene iegādājās kredītā pēc tam, kad 2013. gadā tika šķirta viņas desmit gadu ilgusī laulība ar Ārenu Skulmi. Te viņa mitinājās kopā ar savām trim meitām (kurām šobrīd ir 16, 12 un astoņi gadi) un atdarīja durvis ģimenes dzīvei ar Kiviču. Ka Lienes bērniem labāk klāsies pie tēva, tika izlemts, piedzīvojot, kā kolorītais pāris publiski plunčājas vannā, rīko skandālus, filmējas kanāla "STV Pirmā!" šovā "Kivičs. Pavisam privāti" un apsver došanos prom no Latvijas.

Toreiz gan Andris stipri saskaitās uz ļaudīm, kas atļāvās mēļot, ka Liene tādējādi nolēmusi šķirties no savām meitām. Pat vairāk: viņš uzfilmēja niknu video, kurā pauda šoku par cilvēku domām – ka kāds vispār spēj iedomāties, ka tā patiesi varētu notikt! Kā par spīti Andra bravūrīgajiem solījumiem, realitāte, atgriežoties no ceļojuma pa Itāliju, Lieni pārsteidza ar aicinājumu uz bāriņtiesu, un par to bija parūpējies viņas šķirtais vīrs. Ārens publiski par savu atvašu mātes izpausmēm nav izteicis pārmetumus vai nosodījumu. Taču, kā toreiz atzina Liene sarunā ar žurnālu "Kas Jauns", attiecības ar meitu tēvu bijušas visai sarežģītas.

Kiviču pāris nav slēpis, ka lepoties ar pārticību nevar, jo lielākoties dzīvo „uz bartera”, bet šovbiznesa aktivitātes regulārus ienākumus nenes. Tas izskanējis arī, daudzkārt stāstot par alimentiem, ko no Kiviča divu meitu audzināšanai pieprasīja viņa šķirtā sieva Madara Kiviča.

Ar naudas žūksni sociālajos tīklos lielīties Kivičs spēj, bet atvēlēt sievai naudu, par ko Liene bijušajam vīram varētu samaksāt par bērnu uzturēšanu, šķiet, neprotas vis. (Foto: no "Twitter".)

Pagājušā gada martā Liene rīkoja iedzīves izpārdošanu, izliekot tirgošanā savas kleitas, kurpes, mēbeles un pat mašīnu. Atdodams pircējiem Lienes ozolkoka galdu ar krēsliem, Kivičs "Kas Jauns" izteicās, ka vajadzētu pārdot arī mīļotās dzīvokli, jo tā vai tā te dzīvot netaisās. „Skulme pārdod apavus, lai Kivičs varētu samaksāt alimentus! Tā arī uzrakstiet,” pauda Andris.

Andris Kivičs, pērnpavasar saimniekodams Lienes dzīvoklī, šādi sagaidīja viņas mantu – ozolkoka galda un krēslu – pircējus. Kur ģimene mitinās pašlaik un audzinās savu pirmdzimto, publiski nav izskanējis. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Liene ceturtās atvases gaidībās

Kivičpāra attiecību dzīve, pateicoties Andra soctīklu aktivitātēm un ļaužu nostāstiem, ritējusi sabiedrības acu priekšā, būdama tikpat pārsteidzoša, cik prognozējama. Pēc klusuma nāk vētra, un otrādi… Dzīvojot šādā ritmā, pāris paguvis gan izskandalēties un piesaistīt policijas uzmanību Spānijā, gan iekļūt lidkompānijas melnajā sarakstā un ātrajā palīdzībā, gan viens no otra pazust, atrasties, apprecēties un izrādīt, pašuprāt, neizmērojamo mīlestību. Šīs attiecības, kā zināms, nemitīgi pavada arī vardarbības tēma – ka Andris izgāž dusmas uz mīļoto fiziskā veidā, piefiksējuši cilvēki ne tikai Latvijā, bet arī Spānijā. Tomēr tas nav traucējis Lienei būt kopā ar Andri, janvāra sākumā teikt viņam jāvārdu un, kā apgalvo paši, jau piecus mēnešus gaidīt pirmo kopīgo bērniņu, kas gan Lienei, gan Kivičam būs ceturtā atvase.

Kāpēc Kivičs tiešraidēs viens pats?

Acīgākie pāra sekotāji novērojuši, ka kopš Valentīndienas kaut kas atkal nav lāgā. Liene beidzamo reizi bez saulesbrillēm manīta 31. janvārī, bet, gatavojoties Valentīndienai un dziesmas "Vanna" gadadienai, viņa bijusi redzama tikai saulesbrillēs. Tas liek aizdomāties, kāpēc Lienei laikapstākļos, kad diena jau tā ir īsa, turklāt vēl apmākusies, jāslēpj acis. Arī 9. februārī, kad tika atzīmēta "Vannas" jubileja, Kivičs, piesedzies ar baloniem, virs kuriem vēl mēģināja uzstutēt ģitāru, vannā plunčājās viens, kamēr no Lienes aiz vannas bija redzama tikai puse labās acs un vēl aiz saulesbrillēm.

Vai tiešām arī tagad, kad Liene gaida mazuli, nekas nav mainījies? –" Kas Jauns" satraukts vaicājis ne viens vien lasītājs, vēršot uzmanību, ka neturpinās arī Lienes solītie atklātie blogi par laimīgo intīmo dzīvi ar Kiviču. Tā vietā tik "Instagram" ārēs, kur šis tas pārdots jau iepriekš, nonācis Lienes piedāvājums iegādāties viņas lietotās vasaras kurpes par 25 eiro. Kā redzams Kiviča profilā sociālās saziņas tīklā "Facebook", viņa pēcvalentīndienas rūpals bijusi vienpersoniska (bez Lienes ierastās būšanas pie pleca) iestāšanās par Ineses Misānes izdošanu Latvijai un aicināšana uz mītiņu pie prokuratūras. Kad tika pārmests, ka Kivičs pats nemaz piketā nav bijis, viņš atklāja, ka Lienei naktī bijis slikti – vismaz piecas stundas piedzīvotas „mistiskas sāpes un vēl šis tas”, kā dēļ nav arī bijuši uz sonogrāfiju uzzināt bērna dzimumu. „Liene ir piektajā grūtniecības mēnesī, un es izvēlējos būt viņai blakus, nevis būt pie prokuratūras,” pauda Kivičs.

Dzīvoklis zem āmura

Kamēr Kivičs cīnījās par to, lai Misānes bērni neaugtu bez mammas, kā liecina izsoļu sludinājumu vietne, Lienes dzīvoklis nonācis zem izsoles āmura par alimentu nemaksāšanu. Tiek ziņots, ka Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis „pirmajā elektroniskajā izsolē pārdod Lienei Kivičai piederošo nekustamo īpašumu” un piedzinējs ir Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija. Nekustamā īpašuma apraksts vēsta, ka dzīvokļa platība ir 59,98 kvadrātmetri un tā novērtējums un izsoles sākumcena ir 37 600 eiro ar soli 500 eiro. Elektroniskā izsole sākusies 21. februārī un noslēgsies 23. martā.

