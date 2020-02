Bens Afleks šķiršanos no Dženiferas Gārneres nosauc par “lielāko nožēlu dzīvē”

“Šķiršanās ir mana dzīves vislielākā nožēla,” atzinies 47 gadus vecais aktieris, scenārists un režisors. Bens Afleks un Dženifera Gārnere pašķīrās 2015. gadā, taču juridiski laulība šķirta vien 2018. gada oktobrī. Filmu “Pērlhārbora” un “Pārgalvis” aktieriem ir trīs kopīgi bērni – meitas Violeta Anna (14) un Serafina Rouza Elizabete (11), kā arī dēls Semuels (8).

Bens Afleks ar šķirto sievu Dženiferu Gārneri ved dēlu Semuelu pie ārsta. (Foto: Poersch / BACKGRID/All Over Pres/ Vida Press)

Intervijā laikrakstam “New York Times” Afleks atzinies, ka viņa atkarība no alkohola daļēji bijusi šķiršanās iemesls. Taču pēc tam, kad abi ar sievu pašķīrušies, viņš skumjas gremdējis, ieslīgstot savā atkarībā vēl jo dziļāk. Aktieris šo periodu nosauc par sava veida “apburto loku”.

“Cilvēkiem, kas cieš no trauksmes sajūtas, un esmu viens no viņiem, bieži ir novērojams diskomforts, no kura viņi cenšas tikt prom,” norāda Afleks. “Tu centies justies labāk, ēdot vai dzerot, aizraujoties ar seksu vai azartspēlēm, iepērkoties vai darot jebko citu. Taču tas beigu beigās dzīvi padara tikai sliktāku. Tu vēl vairāk aizraujies un centies aizdzīt šo diskomfortu. Tad arī sākas visīstākās sāpes. Viss pārvēršas par apburto loku, no kura tu nevari vairs tikt ārā. Vismaz tā notika ar mani.”

Bens Afleks ar vecāko meitu Violetu. (Foto: Vida Press)

“Ilgu laiku es dzēru salīdzinoši mēreni,” turpina aktieris. “Lūk, kas notika. Kad mana laulība bija uz iziršanas robežas, es sāku dzert aizvien vairāk. Tas bija 2015. un 2016. gadā. Protams, ka mana dzeršana radīja vēl vairāk problēmu mūsu laulībā.”

2017. gadā “Oskara” balvas laureāts devās ārstēties no alkoholisma. Pēc medijos plaši apspriestas ieslīgšanas vecajā netikumā Afleks no jauna devās ārstēties gadu vēlāk. Toreiz paparaci bija piefiksējuši, ka viņu uz klīniku vedusi šķirtā sieva Gārnere. Afleks atzīst, ka pērnā gada rudenī viņam “atkal paslīdējusi kāja”, taču tagad viņš ir apzvērējies, ka neļaus nekam vairāk sabojāt apņemšanos izārstēties pilnībā.

Dženifera Gārnere ar meitām Violetu un Serafinu. (Foto: Bauer-Griffin / SplashNews.com/ Vida Press)