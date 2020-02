To jūs TV ekrānā neredzējāt - ieskats "Zelta mikrofona" balvu pasniegšanas aizkulisēs

Uz balvu pasniegšanas ceremoniju bija ieradušies gan nominanti, gan mūziķi, kuri ceremonijā priecēja ar savu dziesmu pirmatskaņojumiem, gan balvu pasniedzēji, gan mūzikas ierakstu kompāniju producenti, gan Latvijas šovbiznesa zvaigznes -"drag queen" Amunu Davi un Roju Rodžeru ieskaitot.

„Zelta mikrofons 2020” balvu pasniegšanas ceremonijā vēl nedzirdētās kombinācijās izskanēja vairāki priekšnesumi. Piemēram, repere Viņa kopā ar debitantu Prusax apvienojās kopīgā priekšnesumā dziesmā “Pālī dzēs”. Jaunā dziedātāja Patrisha kopā ar reperiem Su$hi Takeøut un Rolandu če izpildīja hitus “Es varu būt tā” un “Patrisha bija šeit”. Intars Busulis kopā ar "GG Choir" pirmatskaņoja dziesmu “Dejo vientulību”. Ceremonijā ar priekšnesumiem uzstājās arī "Carnival Youth", "Astro’n’out", "Triānas parks", Dons, Aminata kopīgā priekšnesumā ar "Tautumeitām", "Auļi" kopā ar īpašo viesi jodelētāju Albinu Paulusu no Austrijas un daudzi citi.

Par pasākuma atmosfēru rūpējās lieliskie ceremonijmeistari Mārtiņš Daugulis un Kaspars Breidaks, kuri kopīgi ceremoniju vadīja jau otro gadu. Savukārt muzikālo noformējumu pirmo reizi visa vakara garumā veidoja DJ Monsta.

Zelta Mikrofons 2020 laureāti

ALTERNATĪVĀS VAI INDIE MŪZIKAS ALBUMS

Rust and Gold – Tribes of the City

Producents: Adam Cooper

Izdevējs: Tribes of the City

DZEŽA MŪZIKAS ALBUMS

Variations – Vyacheslav Ganelin, Deniss Pashkevich, Arkady Gotesman

Producents: Mareks Ameriks

Izdevējs: Jersika Records

ELEKTRONISKĀS VAI DEJU MŪZIKAS ALBUMS

Lost Echo – Kashuks

Producents: Kaspars Kubeckis

Izdevējs: Kashuks

HIPHOP MŪZIKAS ALBUMS

Mildas īstais vārds ir Zelma – VIŅA

Izdevējs: Pašizdots

INSTRUMENTĀLĀS VAI STARPŽANRU MŪZIKAS ALBUMS

Mūzika no filmas “Dvēseļu Putenis” – Lolita Ritmanis, VAK “Latvija”, diriģents Māris Sirmais, kamerorķestris

Producents: Lolita Ritmanis, Mark Mattson

Izdevējs: MarLo Melodies Publishing

KLASISKĀS VAI KORA MŪZIKAS ALBUMS

Kalpotājs. Blumbergs. Kamēr… - Koris Kamēr

Producents: Kamēr mūzika

Izdevējs: Kamēr mūzika

MŪZIKAS ALBUMS BĒRNIEM

Tutas dziesmas – Laura Polence, Liene Sebre

Producents: Breno Viricimo

Izdevējs: Tutas dziesmas

POPMŪZIKAS ALBUMS

Multivitamīnu multipaka – Astro’n’out

Producents: DJ Rudd (Arnis Račinskis, Kaspars Ansons, Makree)

Izdevējs: Astro Music

ROKA VAI METĀLA MŪZIKAS ALBUMS

Nelaiks – Pienvedēja Piedzīvojumi

Producents: Pienvedēja Piedzīvojumi

Izdevējs: MicRec

ŠLĀGERA, KANTRĪ VAI ROCKABILLY MŪZIKAS ALBUMS

Es šonakt sēdēšu uz jumta – Raimonds Pauls, Andris Bērziņš

Producents: Pāvels Mališkins

Izdevējs: MicRec

TAUTAS VAI PASAULES MŪZIKAS ALBUMS

Senču balsis – Auļi

Producents: Kaspars Bārbals

Izdevējs: Lauska

GADA ALBUMS

Cilvēks – Instrumenti

Producents: Instrumenti, Gatis Zaķis

Izdevējs: Instrumenti

LABĀKĀ DEBIJA

Patrisha bija šeit – Patrisha

Producents: Kim W un Laura Bettinson

Izdevējs: Universal Music

LABĀKĀ DZIESMA

Visā visumā Visums ir viss – Instrumenti

Producents: Instrumenti, Gatis Zaķis

Izdevējs: Instrumenti

RADIO HITS

Visā visumā Visums ir viss – Instrumenti

Producents: Instrumenti, Gatis Zaķis

Izdevējs: Instrumenti

ORIGO ZELTA DZIESMA

Sarkanbaltsarkanais – Bermudu Divstūris

Producents: Bermudu Divstūris

LABĀKAIS VIDEOKLIPS

Es nāktu mājās – Dons

Režisors: PapaChi

Producents: Ināra Šumeiko, Filmnaked

LABĀKAIS KONCERTIERAKSTA VIDEO

Instrumenti koncerts Daugavas stadionā

Producents: Instrumenti, Līva Pētersone-Kļaviņa

Režisors: Juris Matuzelis (Pepe FX)

MŪŽA IEGULDĪJUMS LATVIJAS MŪZIKAS ATTĪSTĪBĀ

Kārlis Pinnis

MŪŽA IEGULDĪJUMS LATVIJAS MŪZIKAS ATTĪSTĪBĀ

Viks