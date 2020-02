"Forši, ka palieku vecs!" - 50 gadu jubileju nosvinējis Juris Kaukulis

„Sagaidījis savus piecdesmit, neesmu kritis nekādā panikā. Es dzīvoju šajā laikā, šajā brīdī. Ir līdz šim bijuši brīnišķīgi gadi, un domāju, būs vēl,” saka Kaukulis. „Es priecājos par šo dienu, kas ir. Par vecuma posmu nedomāju. Daudz jāspēlē, daudz jādara, galvā ir tik daudz ideju, ko īstenot. Viss top,” tā jubilārs.

„Vai mazliet baidos, ka kļūstu vecāks? Forši, ka palieku vecs. Ar apbrīnu skatos uz tiem, kas spēj kaut ko darīt savos 70 gados. Nezinu, vai es tik ilgi spēšu, bet vienmēr, jebkurā vecumā, var atrast kādas labas lietas. Man ir draugi, kas ir vecāki par mani, bet viņi aizvien kaut ko dara. Un dara pa īstam – gūstot piepildījumu. Tas ir pats galvenais! Ir nozīme tam, ko dari sev, nevis centies pierādīt pasaulei,” uzsver gaviļnieks.

Kādam varētu šķist, ka rokmūziķis, lai uzturētu sevi formā, pavada laiku sporta zālē, kā vairums citu stiprā dzimuma pārstāvju, bet, kā atklāj Kaukulis, viņš dodas uz vingrošanu trenera pavadībā. „Es vingroju, nevis ceļu svarus. Tā nav arī aerobika, kā varētu padomāt, jo man patīk dejot un kustēties. Esmu atkarīgs no vingrošanas procesa, man patīk. Es vingroju trenera pavadībā Siguldā – vismaz pāris reižu nedēļā, lai labi justos, lai varētu kustēties,” paskaidro Kaukulis.

Taujāts, kā uztver to, ka dažkārt tiek dēvēts par latviešu roka estrādes sekssimbolu, mūziķis vien nosaka: „Es dzīvoju savu dzīvi un par simboliem nedomāju, jo simboli ir tikai tāda klasifikācija. Es vienkārši esmu Juris Kaukulis, kas dzīvo savu dzīvi un spēlē grupā "Dzelzs vilks". Jūtos ļoti harmoniski tajā pasaulē, kurā dzīvoju. Esmu priecīgs par cilvēkiem sev apkārt, par ģimeni, par bērniem, par to, kas ar mani notiek,” saka rokmūziķis.

Mūziķa kuplā ģimene. Juris un sieva Aija ar atvasēm – meitu Rūtu un dēlu Martu. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Šobrīd Kaukulis redzams arī uz kinoekrāniem – filmā "Klases salidojums 2". Mūziķis teic, ka nu jau beidzot iejuties tēlā: „Esmu priecīgs par šo izaicinājumu. Ja tiks filmēta trešā daļa, es viennozīmīgi teikšu jā! Un tagad mani jau atpazīst ne tikai kā Juri Kaukuli no "Dzelzs vilka", bet arī kā Tomu no "Klases salidojuma". Vienā koncertā man teica: „Tom, Tom, nu nospēlē to savu dziesmu!”

