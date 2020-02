"Vienmēr jānoslēdz ar saldumiņu," - Katrīne Sauliete par saviem ēšanas paradumiem

View this post on Instagram

Ja vien man būtu zelta rokas un es mācētu cept kūkas... Tad man droši vien būtu +20kg, jo darītu to katru dienu 🤪🧁 . Tāpēc labi, ka šādi gardumi ir tikai veikalos vai jāpasūta 😄 . @rutastutaskukas man liekas, ka bija VĒL garšīgākas nekā mūsu pirmajā Beauty Breakfast 🤤 . Ar nepacietību gaidu mūsu nākamo tikšanos.