Šis priekšnesums apsteidza pārējos iepriekš atlasītos konkursa finālistus, otrajā vietā atstājot Katrīnu Dimantu ar dziesmu "Heart Beats", bet trešajā - "Annna" ar dziesmu "Polyester".

Par ceļazīmi uz Eirovīzijas dziesmu konkursu Roterdamā cīnījās arī Miks Dukurs ar dziesmu "I’m Falling For You", grupa "Bad Habits" ar dziesmu "Sail With You", Seleste ar dziesmu "Like Me", Edgars Kreilis ar dziesmu "Tridymite", Katrīna Bindere ar dziesmu "I Will Break Your Heart", dziedātājs "Driksna" ar dziesmu "Stay".

30 gadus vecā Samanta Tīna (īstajā vārdā Samanta Poļakova) uz skatuves ir teju desmit gadus. Ar piekto mēģinājumu viņa beidzot nokļuva Eirovīzijā. (Foto: Lauris Vīksne)

Šogad konkursa uzvarētāju pilnībā noteica skatītāju balsojums. No viena tālruņa numura par vienu dalībnieku, zvanot un sūtot īsziņu, bija atļauts nobalsot tikai vienu reizi jeb viens zvans un viena īsziņa no viena numura. Savukārt, balsojot internetā, no vienas IP adreses par vienu dalībnieku varēja nobalsot ne vairāk kā piecas reizes.

Fināla priekšnesumus televīzijas tiešraidē vēroja arī žūrija, kuru veidoja Igaunijas jaunās alternatīvās mūzikas raidstacijas "Raadio 2" galvenā satura redaktore Mārja Merivo-Parro, Lietuvas nacionālās atlases žūrijas locekle, "LRT" šovu vadītāja Gerūta Griniūte, "Universal Music Group" Baltijas reģiona vadītājs Petri Mannonens no Somijas, kā arī pašmāju "Radio SWH" programmu producents un mūziķis Artis Dvarionas.

Pirms "Supernova 2020" fināla "Betsafe" bukmeikeri norādīja, ka šogad izteiktus līderus bijis grūti izcelt. Par galvenajiem favorītiem starp deviņiem finālistiem uzskatīja Dukuru, Dimantu, grupu "Bad Habits" un Tīnu. "Betsafe" bukmeikeri arī minējuši, ka Latvijas izvēlētā dziesma pagājušos trīs gados nav iekļuvusi Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā, pieļaujot, ka tas nenotiks arī šoreiz.

Konkursa "Supernova 2020" uzvarētājs ieguvis iespēju uzstāties 65.Starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā - pasaules lielākajā tiešraides televīzijas šovā, kuru pērn vēroja 182 miljoni skatītāju Eiropā un pasaulē.

"Supernova 2020" sestajai sezonai kopumā tika pieteiktas 126 dziesmas, tomēr pēc pirmās kārtas žūrija tālākai dalībai konkursā izvirzījusi tikai 28 no tām. Savukārt par vietu Latvijas Televīzijas autoru un izpildītāju konkursa "Supernova" finālā sacentās 26 dziesmas, no kurām starptautiska žūrija izvēlējās deviņas.

65.Starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā, kas maijā notiks Roterdamā, Nīderlandē, piedalīsies 41 dalībvalsts. Latvijas pārstāvis uzstāsies otrajā pusfinālā, kas notiks 14.maijā, un par vietu finālā cīnīsies ar dalībniekiem no Igaunijas, Dānijas, Austrijas, Šveices, Somijas, Moldovas, Sanmarīno, Serbijas, Islandes, Čehijas, Grieķijas, Bulgārijas, Armēnijas, Gruzijas, Portugāles un Albānijas.

Visas minētās otrā pusfināla valstis, kā arī Francija, Lielbritānija un Spānija no tā saucamā "lielā piecinieka" varēs balsot par Latvijas dziesmu, panākumu gadījumā ļaujot tai startēt Eirovīzijas finālā.