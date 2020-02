Reti kurš nezina šos mehāniskos filmu tēlus. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Reti kurš viņus nezina - 9 visu laiku slavenākie filmu roboti

Ja kinomīļiem liktu nosaukt labāko robotu, kas bijis kādā no redzētajām filmām, tas nebūt nebūtu viegls uzdevums. Kad par to padomā, tad nākas secināt, ka filmās ir bijuši ļoti daudz robotu, kas mūsdienās jau kļuvuši teju par ikonām. Jauns.lv piedāvā aplūkot 9 no populārākajiem robotiem, kas guvuši skatītāju ievērību.