Septembrī Rīgā muzicēs viena no pasaules labākajām koncertgrupām "Foals"

"Foals" tiek uzskatīta par šobrīd vienu no labākajām koncertējošajām grupām pasaulē, un Rīgā muzicēs koncertturnejas "Everything Not Saved Will Be Lost“ ietvaros. Pēc grupas mājaslapā publicētās informācijas var spriest, ka tieši Rīgā viņi noslēgs savu koncertturneju.

“Foals” sasniegumu saraksts un biogrāfija ir iespaidīga. Vairāk nekā piecpadsmit gadi uz skatuves, pieci albumi, vairāki singli vadošajās topa pozīcijās, nozīmīgākie festivāli un lieliskie videoklipi, neskaitāmas balvas un nominācijas. Viņi drosmīgi sadalīja pagājušajā gadā izdoto albumu "Everything Not Saved Will Be Lost" divās daļās. Pēc kritiķu domām, tas vainagojās 20 dziesmu un 80 minūšu ilgā svētlaimē.

Žurnāls “Q” nosauca albuma pirmo daļu par gada labāko albumu. Šis albums tika nominēts arī "Mercury" balvai. Albuma otrā daļa godpilni nokļuvusi Apvienotās karalistes albumu topa

augšgalā. Liebritānijas “Brit Awards” šogad ir atkārtoti izvirzījuši “Foals” mūzikas gada balvai nominācijā "Labākā britu grupa".

Arī vadošie mūzikas festivāli nu jau neiztiek bez “Foals” - tā, piemēram, viņu uzstāšanās pērn Glastonberijas festivālā, kur grupa spēlēja pārsteiguma koncertu, viesojoties slavenajā festivālā jau piekto reizi, tika atzīta par paraugpriekšnesumu. Un ik gadu “Foals” tikai apstiprina, cik pamatota ir šī atzinība, nostiprinot savu ietekmi un pielīdzinoties priekšnesuma intensitātē tādām ikonām, kā, piemēram, “Metallica” un “The Cure”. To vēlreiz apstiprina arī nesen iznākusī dokumentālā koncertfilma “Rip Up The Road”, kā arī vairāki koncertieraksti, kas izdoti albumu formātā.

Grupas galvenais spridzeklis un dzinējspēks ir vokālists Janis Filipakiss, kurā plosās afrikāņu un grieķu asinis. Viņš neslēpj, ka izbauda būšanu uz skatuves, un priekšnesumu laikā trako tā, it kā tā būtu viņa pēdējā uzstāšanās reize. Viņš nekad nelaiž garām arī iespēju “ienirt” skatītājos, lai dalītos ar tiem ne tikai skaņās, bet arī pieskārienos un sviedros, un nav ieteicams mēģināt stāties viņam ceļā, kā tas notika kādā no koncertiem, kur solists gandrīz sakāvās ar skatuves apsargu. Enerģijas apmaiņa ar faniem “‘Foals” ir svēta lieta.

Lai arī šobrīd “Foals” lielākoties spēlē tūkstošiem, viņi joprojām spēj uzturēt īpašas attiecības ar saviem klausītājiem. Par laimi, “Foals” uzstāšanās Rīgā notiks “Palladium” koncertzālē, kur grupas priekšnesumu varēs baudīt īpaši intīmā atmosfērā, tomēr jāņem vērā, ka pārdošanā nonāks limitēts biļešu skaits, ko ietekmē arī koncertzāles ietilpība.

Spriežot pēc grupas komentāriem, vienu no savas iepriekšējās koncertturnejas labākajiem koncertiem grupa nospēlēja Viļņā. Šogad “Foals” beidzot ieradīsies arī Rīgā, lai liktu mūsu galvaspilsētai piedzīvot teju sprādzienbīstamos ģitāru rifus un enerģijas pārpilnu šovu. Viņu uzstāšanās ir īsts notikums.

Tomēr “Foals” nav tikai trakuļi, kas “norauj jumtu” - viņi ir arī mākslinieki ar sociālu atbildību un vēstījumu. Ar jauniem ierakstiem Janis brīdina par lietu trauslumu, atgādinot, ka visu, sākot no vismazākās būtnes līdz planētas bioloģiskajai daudzveidībai, var iznīcināt, ja nemēģināsim to saglabāt. Viņu ļoti uztrauc klimata pārmaiņas un globālās sasilšanas sekas. Abi jaunākie albumi runā par visu, kas aktuāls mūsu pasaulē. Kādam ir jāpievērš uzmanība netaisnībām un savā mūzikā jāizrunā to skaļi.

Bet, kas attiecas uz koncertiem, grupas moto ir ļoti vienkāršs - katru reizi, kāpjot uz skatuves, dari to tā, it kā tā būtu tava pēdējā reize. Un nav svarīgi, vai tas notiek Rīgā, Londonā vai Ņujorkā. Ir vērts pasteigties to izbaudīt, jo kas zina, kad būs iespēja atkal redzēt vienu no labākajām “dzīvajām”’ grupām pasaulē.