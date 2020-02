Šogad Rīgā koncertu sniegs britu mūziķis Stings

Grupas "The Police" dalībnieks koncertturneju "My songs" sācis 2019.gada sākumā, un ir koncertējis arī Rīgā. Šogad turneja turpināsies gan ar vairāku nedēļu koncertsēriju Lasvegasā, gan atkārtotiem koncertiem citur ASV un Eiropā, tai skaitā Rīgā. Šoreiz šis būs vienīgais Stinga koncerts Baltijā.

Gordons Metjū Tomass Samners jeb skatuves vārdā Stings savā solo karjeras laikā ir saņēmis 11 "Grammy" balvas, divas "Brit" balvas, "Zelta Globusu" un "Emmy", četras "Oskara" un vienu "Tony" nomināciju, "Billboard" žurnāla "Gadsimta balvu", kā arī 2004.gadā "MusiCare" mākslinieks tika nominēts kā "Gada cilvēks". Kā grupas "The Police" dalībnieks Stings ir ieguvis sešas "Grammy" un divas "Brit" balvas, bet 2003.gadā grupa tika uzņemta Rokenrola slavas zālē.

Stings ir pārdevis vairāk nekā 100 miljonus albumu kopiju gan kā grupas "The Police" dalībnieks, gan kā solo mākslinieks.

Arī koncertā Rīgā pasākuma rīkotāji sola publikā iemīļotākās dziesmas - "Fields Of Gold", "Shape Of My Heart", "Roxanne" un "Demolition Man", kā arī "Englishman In New York", "Every Breath You Take", "Message In A Bottle" un daudzas citas, kas tiks izpildītas kopā ar elektronisku roka grupu.