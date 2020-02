Pasaka par iznesīgiem bandītiem. Filmas "Džentlmeņi" recenzija

Talantīgs britu narkobarons gadu gaitā izveidojis iespaidīgu un ļoti ienesīgu biznesa impēriju. Kad paklīst runas par tās pārdošanu Oklahomas miljardieriem, cīņā par nelegālo uzņēmumu iesaistās arī citi džentlmeņi, — sākas shēmošana un apmaiņa ar laipnībām, kuru starpā gadās arī apšaudes un pa kādam nelaimes gadījumam.

Pa iemīto taciņu

Britu kino autors Gajs Ričijs paliek sev uzticīgs, vairāk necenšoties kuģot nepazīstamos ūdeņos. Viņa vienpadsmitā spēlfilma jau atkal ir kriminālu peripetiju stāsts. Lai gan par režisora visnozīmīgāko filmu vēl aizvien pamatoti dēvējama viņa 1998. gada debija “Nav dūmi bez stobriem”, Ričija šīs ziemas piedāvājums uz lielā ekrāna ir simpātisks kriminālu sapiņķerējumu piedzīvojums angļu melnā humora mērcē.

Kurš kuru!?

Kādam varbūt Gaja Ričija vārds vairāk ir iespiedies atmiņā tādēļ, ka viņš savulaik bijis popdīvas Madonas vīrs. Tiem, kuri ir pazīstami arī ar viņa filmām, visprecīzāk «Džentlmeņus» raksturotu, sakot, ka šis ir caur un cauri Gaja Ričija kriminālgabals. Viņš ir režisors, kurš nekad nav pārlieku aizrāvies ar īpašiem emociju vai psiholoģijas dzīļu meklējumiem, bet apliecinājis sevi ar citām kvalitātēm. Viņa filmas raksturo galvenie varoņi - stiprie veči, kuri runā daudz, ātri, asprātīgi un dzēlīgi. Kinodarbiem piemīt straujš stāsta ritms ar neizpaliekošu pakaļdzīšanās ainu vismaz reizi filmā. Vienmēr Ričija scenāriji ir pārpilni ar grodiem sižetiskiem līkločiem, kuri ved cauri krimināliem piedzīvojumiem. Vistrāpīgākais Ričijs ir tieši tad, kad necenšas būt pārlieku nopietns, bet gan vienkāršs, rotaļīgs un asprātīgs. Tas viņam ir izdevies «Džentlmeņos».

Filma veidota kā stāsts stāstā. Par sava veida stāstnieku kļūst Hjū Grānts, kurš pārsteidzoši labi ir iejuties alkatīga pētnieciskā žurnālista un iznireļa lomā. Par spīti viņa tēla apšaubāmajām cilvēciskajām kvalitātēm, viņš ir apveltīts ar brīnišķīgu humora izjūtu, kas caurvij visu filmu. Hjū Grānts, būdams sev pavisam netipiskajā lomā, kādu nakti ierodas pie Reja un izstāsta viņam pēdējā laika kriminālo biznesmeņu izrēķināšanās karuseli, kuru ir atšķetinājis. Visa intrigu un slepkavību ķēde sākusies ar to, ka Metjū Makonahija varonis Mikijs vēlējies pārdot sevis radīto un vadīto marihuānas audzēšanas rūpalu un uzsākt mierīgu un garlaicīgu pusmūža dzīvi. Tas bijis starta signāls kriminālo smagsvaru cīņai un ietekmes sfēru dalīšanai, kurā iesaistās gan ķīniešu mafija, gan Anglijā dzīvojoši izbijuši VDK aģenti.

Aktieru ansambļa, kur slavenu vārdu netrūkst, trumpis patiešām ir Hjū Grānta varonis. Uzteicams ir ne tikai viņam neraksturīgais ampluā. Brīžiem rodas sajūta, ka pats režisors sevi ir ierakstījis scenārijā, lai līdzdarbotos ar saviem fantāzijas tēliem. Šī atziņa filmu ļauj baudīt vēl brīvāk un neuzdot jautājumus, kādā veidā avantūriskais žurnālists vispār ir spējis to visu uzzināt un vēl vairāk – kā viņš šajā visā izpētes ceļojumā pa vidu nav ticis nošauts?

Pasaka večiem

Pasaulē šī filma ir izpelnījusies plašu skatītāju atzinību. To pašu gan nevar teikt par kritiķu vērtējumiem, kuri pret «Džentlmeņiem» ir diezgan vēsi. Šī noteikti nav filma kritiķiem vai kinobalvu iegūšanai, bet gluži vienkārši plaša skatītāju loka priekam. Viena no filmas galvenajām vērtībām ir gaume, ar kādu tā ir veidota. Mums netiek rādīti nošņurkuši bezjūtīgi noziedznieki, bet gan eleganti džentelmeņi, daži no kuriem pat ir apveltīti ar visnotaļ cēlām jūtām. Īsāk sakot, sliktie puiši, kurus apskaust un kuros iemīlēties. «Džentlmeņi» it nemaz nav mēģinājums atspoguļot kriminālo pasauli. Tā drīzāk ir pasaka pieaugušajiem.

Filma vienlīdz ir piemērota veču kompānijas kopīgam kino apmeklējumam, kā arī tā neatbaidīs daiļā dzimuma skatītājas, jo visa kriminālā vide pasniegta romantizētā gaismā un izskatīgu vīriešu veidolos. Paralēli savai izklaides misijai «Džentlmeņos» gandrīz nemanot ieskanas arī autoru mūsu ikdienas reālijām veltīta ironija. Piemēram, dzēlīgas pārdomas par marihuānas milzīgo patēriņu jaunatnes vidū un ļaužu apsēstību ar sociālajiem mēdijiem, vēlmi kļūt populāriem ar virāliem video.

Pāri tam visam šis patiešām ir no tiem stāstiem, kura gaitā varēsiet mēģināt sacensties savos minējumos un prāta asumā ar filmas autoriem. Gajs Ričijs, būdams ar ievērojamu vārdu komerciālā kino vidē, ir varējis savā humora klāstā iekļaut arī vairākus jokus, kurus mūsdienu ar pārspīlētu politkorektumu slimajā pasaulē varētu uzskatīt par divdomīgiem. Tiem skatītājiem, kuru angļu valodas zināšanas to atļauj, īpaši ieteiktu censties baudīt filmu tās oriģinālvalodas krāšņumā, jo diemžēl subtitros un tulkojumā neizbēgami pazūd daļa no filmas pikantuma.

«Džentlmeņi»

ASV, 2019, asa sižeta detektīvfilma

Režisors: Gajs Ričijs.

Lomās: Metjū Makonahijs, Hjū Grānts, Čārlijs Hanems, Džeremijs Strongs, Kolins Farels, Mišela Dokerija.