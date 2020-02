No hobija līdz profesionālam raidījumam - sportiskā Cīruļu ģimene kļūst par TV zvaigznēm

Ivars un Lelde Cīruļi ir labi pazīstami sporta aprindās, ir veselīga un sportiska dzīvesveida entuziasti. Ivars ir 2012. gada pasaules čempions spēka trīscīņā un vairāku pasaules rekordu īpašnieks, savukārt viņa sieva aizraujas ar fitnesu un pārzina veselīgu un sportisku uzturu. Abi kopā izveidojuši sporta biedrību "GoldBarbell", kas visā Latvijā organizē dažādus sporta festivālus gan bērniem, gan pieaugušajiem, viņiem ir arī sava privātā sporta bāze Dobelē, kur Cīruļi rīko treniņnometnes, tostarp arī profesionāliem sportistiem. Bet kādēļ Cīruļiem vēl vajadzīga darbošanās televīzijas raidījumu lauciņā?

No hobija līdz profesionālam raidījumam

Viss sācies ar to, ka, lai popularizētu savu sporta biedrību un tās festivālus, Cīruļi sociālajos tīklos sāka publiskot gan fotogrāfijas, gan video no pasākumiem un sporta bāzē notiekošajiem treniņiem. „Sākumā publicēju mazus video ar padomiem, kā labāk trenēties, kā pareizāk izpildīt vingrojumus, veidoju sižetiņus no sacensībām. Par šiem video saņēmu labas atsauksmes, nolēmu, ka to lietu vajag attīstīt, ka vajag pacelt augstāku līmeni – sapirku profesionālāku aparatūru, apguvu filmēšanas un fotografēšanas iemaņas. Tā tas viss lēnām aizgāja,” atceras Ivars Cīrulis.

Kā sportists viņš daudz braukā pa sacensībām un treniņnometnēm, kas notiek visdažādākajās pasaules valstīs. Bieži vien līdzi dodas arī ģimene, un ceļojumos piedzīvotais tiek piefiksēts video: „Filmējām paši savam priekam, privātajam arhīvam, šo to likām "YouTube" kanālā "GoldBarbell". Tā kā safilmētais materiāls daudziem patika, sapratu, ka arī ar šādiem video blogiem mēs vēl vairāk varam popularizēt mūsu biedrību. Bet pirms gadiem diviem man radās ideja, ka to var darīt, publicējot Leldes veselīgo ēdienu receptes, nofilmējot visu pagatavošanas procesu.”

Raidījumi ar savu odziņu

Ēdienu gatavošanas procesu Cīruļi filmē savas mājas virtuvē. Ja sākumā tas tika darīts ar vienu videokameru, tad nu jau tiek izmantotas piecas, sarūpēts profesionāls apgaismojums, apskaņošana, piesaistīts profesionāls operators. Bet kā viņi ar saviem video, kas sākotnēji tapa tikai sociālajiem tīkliem, nonāca televīzijā?

„Aizvadītajā vasarā pie mums uz Dobeli ciemos atbrauca "ReTV" raidījums "Rūjiena izaicina". Šajā raidījumā rūjienieši braukā pa visu Latviju un tiekas ar interesantām ģimenēm, kas darbojas sabiedrības labā. Dobeles pilsētas dome bija ieteikusi mūs. Raidījuma veidotāji ieradās ciemos, iepazīstinājām ar savu sporta bāzi, parādījām, kā laukos sporto. Pēc filmēšanas, pļāpājot ar vienu no televīzijas darbiniecēm, izstāstīju, ka mēs attīstām arī savu "YouTube" kanālu, kurā liekam video gan no sacensībām, gan treniņiem, gan no ceļojumiem, gan ar ēdienu receptēm. Pēc kāda laiciņa mums piezvanīja no "ReTV", sakot, ka viņus interesē divas tēmas – ceļojumi un receptes – un vai mēs būtu gatavi veidot arī TV raidījumus?” atceras Lelde.

Lai viņu ēdienu pagatavošanas raidījums atšķirtos no daudziem citiem TV ekrānos jau esošajiem, Cīruļi izdomāja kādu odziņu. „Nolēmām uz katru raidījumu uzaicināt divus sportistus – viens no viņiem palīdz Leldei pagatavot ēdienu, pie reizes pastāstot par sevi, par savu pieredzi uzturā, bet otrs sportists ir tā sauktais dīvāna eksperts, kurš izsaka viedokli par ēst gatavotājiem, uzdod jautājumus, paķer viņus uz zoba, pajoko. Bet nākamajā reizē sportisti apmainās vietām. Un tas patiešām padara raidījumu dinamiskāku un jautrāku. Tas uzreiz nav nopietns, „pliks” recepšu raidījums, tas ir arī informatīvs, izglītojošs un izklaidējošs,” paskaidro Ivars.

Cīruļi daudz ceļo pa pasauli. Un kāpēc gan redzētajā nepadalīties ar citiem? Tāpēc viņi veido raidījumu "Ceļot bez robežām". (Foto: no privātā arhīva)

Savukārt ceļojumu raidījumā "Ceļot bez robežām" Cīruļi skatītājiem izstāsta, ko citās valstīs labāk apmeklēt, ko apskatīt, kur paēst un pats galvenais – cik tas viss maksā. „Mūs vairāk interesē lietas, kas nav tūrisma ceļvežos, mēģinām satikt interesantus cilvēkus, ielīst aizraujošās vietās. Cenšamies izvairīties no tūristu apsēstiem objektiem, bet atrast kādu īpašu odziņu un tajā padalīties ar skatītājiem. Uzzinu visu informāciju par šo vietu, iepazīstinu skatītājus ar personisko pieredzi, sniedzu padomus,” stāsta Ivars un piebilst: „Katrā galamērķī mēģinām satikt arī kādu latvieti. Parādām, kā viņš dzīvo, ko dara. Spānijā satikāmies ar cīņu sporta meistaru Mārtiņu Egli, bet pavisam drīz brauksim uz Maroku, kur esam atraduši latviešu ģimeni, kas tur dzīvo jau astoņus gadus un rīko sērferu, riteņbraucēju un kalnos kāpēju nometnes. Viņiem tur piedzimuši divi bērni... Esam jau sazinājušies, un viņi gatavi ar mums tikties. Būs interesanti.”

Receptes izdomā pati

Ja ceļojumu raidījumā galvenais runātājs ir Ivars, tad recepšu raidījumā tā ir Lelde – Ivara pārziņā ir darbs pie TV kamerām. Interesanti, ka Ivaram nācies pierunāt sievu, lai viņa vadītu šo raidījumu. „Jo zinu, ka tas nav no vieglākajiem darbiem. Protams, agrāk šķita – o, jā, es gribētu kādreiz būt TV ekrānā –, taču, kad Ivars piedāvāja tādu iespēju, šaubījos,” pasmaida "Gatavo ar smaidu" vadītāja.

Lelde nav profesionāla pavāre, ēst gatavošana viņai ir hobijs. „Lielākā daļa recepšu ir manis pašas izdomātas. Protams, kaut kur jau pasmeļos idejas, bet atrastu recepti viens pret viens neizmantoja. Bieži vien iedvesma rodas no tā, kas mājās ir ledusskapī. Paskatos, padomāju, kas interesants var sanākt, un ķeros pie darba. Un, ja izdevies garšīgi, tad jauna recepte ir rokā!” atklāj Lelde.

"Gatavo ar smaidu" pirmajos raidījumos viesojās pludmales volejbolistu pāris Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs. Ja skatītājiem iepatiksies "Gatavo ar smaidu", tad Cīruļi iecerējuši rudenī safilmēt raidījuma otru sezonu: „Ja tagad ciemos nāk pārsvarā vasaras sporta veidu pārstāvji, tad vasarā safilmēsim ziemas sportistus.”

Viņa uzsver, ka ir vienkāršu ēdienu cienītāja. „Man primārais ir, lai šie ēdieni nav sarežģīti. Lai jebkurš tos mājās var pagatavot, lai produkti būtu pieejami. Ja internetā pamanu kādu recepti ar daudzām sastāvdaļām, tādai pat virsū neskatos. Nav ko sarežģīt, piemēram, ar garšvielām un izejvielām, par kurām daudzi dzird pirmo reizi. Turklāt bieži vien šīs garšvielas ir liekas. Visu var uztaisīt vienkāršāk un nevajag pārspīlēt! Tik un tā būs garšīgi!” zina teikt ēdienu gatavotāja.

Palīdz sportistiem ar uzturu

„Kā TV zvaigzne nejūtos. Vienkārši – tas ir darbs. Un ne jau no tiem vieglākajiem. Nekas jau dzīvē nav mainījies, iedomīgāka neesmu kļuvusi. Galvenais, lai cilvēkiem patīk tas, ko mēs darām,” uzsver "Gatavo ar smaidu" vadītāja.

Lelde agrāk strādāja kultūras namā par pasākumu organizatori, bet sportam pievērsās, iespaidojoties no vīra. Pati sāka trenēties fitnesā, vēlāk jau sāka trenēt citas meitenes, pievērsās veselīgam uzturam. „Tā kā jau daudzus gadus apgrozos sportistu vidē, tad uzklausu viņu pieredzi, izglītojos internetā un, lai par sporta pārtiku iegūtu vēl plašākas zināšanas, apmeklēju fitnesa seminārus un nometnes,” paskaidro viņa.

Šīs zināšanas Lelde liek lietā, arī rūpējoties par Latvijas sportistu uzturu. Viņa bija tā, kas „uzbaroja” Viktoru Ščerbatihu, kad viņš kļuva par vienu no spēcīgākajiem svarcēlājiem pasaulē. Viņa arī izstrādāja uztura programmu Viktoram, kad viņš beidza sportista karjeru, – Ščerbatiha slaidais un veselīgais augums ir tieši Leldes Cīrules nopelns: „Nav jau tā, ka viņam ikdienā taisu ēst. Bet, kad Viktors gribēja notievēt, viņam nebija ne mazākās sapratnes, kādi produkti jālieto. Jo tas ir tikai normāli, ka cilvēks, kurš visu mūžu ēdis kilogramiem karbonāžu, nezina par beztauku jogurta eksistenci. Un tad es viņam rādīju produktus, sastādīju uztura programmu.”

Taču ir arī reizes, kad Lelde pati personīgi sportistiem gatavo maltītes. Tas ir tad, kad Cīruļu sporta bāzi treniņnometnēm izmanto profesionāli sportisti. „Tad es arī viņiem stāstu par veselīgu uzturu – izrādās, ka ir sportisti, kuriem šajā jomā nav pietiekamu zināšanu. Tad es parādu, kā salātus, dārzeņus, rīsus var uztaisīt arī patiešām garšīgi! Ēdnīcās viņiem to neiemācīs.”

Līdz maija beigām paredzēts 21 raidījums. Kur Lelde ņems tik daudz jaunu recepšu? „Protams, nedēļu pirms filmēšanas esmu stresā, ka nav, ko pagatavot, bet parasti tomēr tās jaunās idejas atnāk. Un tad divas dienas pirms filmēšanas ģimenei vakariņās ceļu galdā to, ko esmu iecerējusi nodemonstrēt raidījumā. Ģimene notestē, kā ir sanācis,” izstāsta Lelde. Bet ja nesanāk? “Parasti jau sanāk!” atbild viņa.