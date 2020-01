Noklausies - “Dzelzs vilka” dziesma atdzimst filmā “Klases salidojums 2”

Juris Kaukulis par dziesmu saka: “Šis ir neparasts gadījums, kad savulaik ieskaņota dziesma piedzīvo reinkarnāciju pilnīgi jaunā skaņas ierakstā. Par to jāpateicas režisora Andreja Ēķa idejai pagājušajā vasarā aicināt mani filmēties rokmuzikanta lomā dramatiskās komēdijas “Klases salidojums” otrajā turpinājumā. Šoreiz sižeta līnija pievirzījusies bīstami tuvu nežēlīgajai mūzikas industrijai - katrs mūziķis kaut reizi mūžā piedzīvo to neprātīga satraukuma mirkli, kad tūlīt, tūlīt būs dzimis pasaules līmeņa hits, bet… nekad nevari būt drošs, vai tas būs veiksmes stāsts. Filmējoties galvā negaidīti ieskanējās “Dzelzs vilka” kādreiz ieskaņotā dziesma “Dubults es” no albuma “Perfekta rītdiena” - to radījām kā dauzonīgu “lielveikala rokenrolu” ar zināmu sarkasma devu. Pirms sešiem gadiem radītā melodija atrada dzirdīgas ausis režisora Andreja Ēķa personā. Iznākumā ir ieskaņota dziesmas kino versija, ko esam lēmuši parādīt arī klausītājiem, šoreiz ar jaunu nosaukumu - “Vai tev to vajag”.”

Dziesmu ar Jura Kaukuļa vārdiem ierakstījuši “Dzelzs vilka” mūziķi un dziedātāja Anita Intaite. Skaņas inženieris – Aldis Zaļūksnis. Dziesmai tapis arī mūzikas video, kurā līdzās “Dzelzs vilka” mūziķiem filmējušies arī “Klases salidojuma” galveno varoņu lomu atveidotāji – aktieri Imants Strads un Ainārs Ančevskis. Video ideja – Juris Kaukulis, kamera - Ritvars Bluka, režija - Jāzeps Podnieks.

“Klases salidojums 2” pirmizrādi kinoteātros visā Latvijā piedzīvos 14. februārī. Filma vēsta par tās pirmajā daļā iepazītajiem trim draugiem – Nilu (Ainārs Ančevskis), Tomu (Juris Kaukulis) un Andri (Imants Strads).

Viņu dzīve ir brīnišķīga – Toms gatavojas kāzām un ir izdevis jaunu dziesmu albumu, Nils gatavojas maratonam un ir apmierināts ar dzīvi, bet Andris ir tikai viena randiņa attālumā, lai satiktu savu mūža sievieti. Puiši nolemj rīkot Tomam vecpuišu ballīti, uz ko ierodas arī viņu labs draugs Raimonds, kura lomā iejuties Gints Grāvelis.

Tomēr viss nebūt neiet tik gludi, kā plānots – Toma albums ir izrādījies neveiksmīgs, Andra randiņš izgāžas un Nils uzzina, ka viņu ir krāpusi sieva. Visam tam pa vidu draugiem ir jādodas uz bērēm, gan jāsarīko Toma vecpuišu balle, gan arī jāpaspēj uz Toma kāzām. Personīgās problēmas un ciešais laika nogrieznis ievilks draugus galvu reibinošos piedzīvojumos...

Filmas aktieru komandā šoreiz ir arī jaunas sejas – aktrises Elza Gauja, Daiga Gaismiņa un Indra Burkovska. "Klases salidojums 2" režisors ir Andrejs Ēķis, producents - Kristians Alhimionoks, filmu izplata "Labs Kino".