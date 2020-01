FOTO: Aivo Oskis ar vērienu prezentē dziesmas “Dive Deep” videoklipu

Prezentācijas pasākumā akustiski muzikālos priekšnesumus sniedza jaunais un talantīgais dziedātājs Denijs Grieze, Signija Taraņenko no grupas “Carnelian”, mūziķis Edgars Kreilis un dziedātāja Sabīne Berezina, kuriem pavadījumu spēlēja ģitārists Kristens Kupčs, bet kahonu Mārcis Briška. Vēlāk uzstājās arī Oskis, izpildot dziesmas “Somebody’s Got My Lover” un “Dive Deep”, bet pēc tam uz lielā ekrāna pirmo reizi tika demonstrēts jaunais videoklips.

Dziesmas “Dive Deep” videoklipa idejas autore un režisore ir Marija Migliniece, operators – Raitis Lapāns. Klipā galvenās lomas atveido Aivo un dejotāja Terēze Knauere. Dziesmu aranžējis mūzikas producents Rassell (Ruslans Kuksinovičs). Filmēšana notika trīs dienas dažādās vietās – “Kalnciema Ezītis miglā”, kur tapa kadri tramvajā, skaistā dzīvoklī Rīgas klusajā centrā, Jūrmalas ziemas Gaismas parkā un Latvijas Universitātes Botāniskā dārza Gaismas parkā.

“Dive Deep” vēstījums ir kā pamudinājums nebaidīties no jaunām attiecībām, ja iepriekšējās nav izdevušās. Aivo uzskata, ka arī sirdssāpes ir tā vērtas un, tikai nebaidoties un atklājot kā jūties, ir iespējams satikt to īsto, vienīgo. “Lai cik grūti tas nešķistu, tomēr, ja attiecības neizdodas, mēs iemācāmies kaut ko jaunu gan par sevi, gan dzīvi kopumā. Šāda pieredze ļauj mums mainīt attieksmi pret noteiktām lietām, bet nevajag baidīties uzsākt jaunas attiecības, jo bailes mūs attur pilnvērtīgi tās izbaudīt. Iespējams, tieši bailes kļūst par iemeslu tam, kāpēc attiecības izjūk. Šo pašu domu var attiecināt arī uz draudzību un patiesībā jebkuru jaunu uzdrīkstēšanos,” saka Aivo.