Kā raksta žurnāls, šajā skandālā emocijas sit augstu vilni. Kāds teic, ka viņa sirdsapziņa ir tīra, kāds zvēr, ka saka tikai un vienīgi patiesību, bet kāds vienkārši jūtas pamatīgi pazemots. Par to, kam ir taisnība, spriediet paši.

Verdzībā uz 15 gadiem

Lauvas un Bertānu tiesvedība ir turpinājums skandālam, kas basketbola sabiedrību satricināja jau pirms desmit gadiem. Runa ir par Mārtiņa Lauvas izveidoto "Basketbola attīstības aģentūru Rīga" ("BAA Rīga"), kas savu darbību uzsāka 2008. gada oktobrī. Tās mērķis bija piedāvāt visus nepieciešamos pakalpojumus, kas vajadzīgi jaunam basketbolistam, lai viņš kļūtu par augstas klases profesionāli. Aģentūras ideja bija piesaistīt jaunos talantus, ieguldīt viņos līdzekļus, bet, kad basketbolisti sāks pelnīt ne mazāk kā 1500 eiro mēnesī, saņemt ik mēnesi 10 procentus no viņu ienākumiem, šos līdzekļus ieguldot nākamajos talantos.

Sadarbību ar "BBA Rīga" noslēdza daudzi tā brīža jaunie talanti no visas Latvijas, no kuriem lielu daļu tagad zinām kā Latvijas izlases spēlētājus. Taču 2010. gadā izraisījās skandāls, kad daži ar "BBA" Rīga līgumu noslēgušie puiši atklāja, cik dīvainas ir šīs līgumsaistības – sākot ar to, ka līgums noslēgts uz 15 gadiem (tātad 15 gadus basketbolistiem ik mēnesi nāktos aģentūrai atmaksāt 10 procentus no saviem mēneša ienākumiem), bet līguma laušanas gadījumā paredzēts sods – 500 000 eiro!

Daudzi, uzzinot šā līguma nosacījumus, bija šokā, saucot to par verdzību, tikmēr "BAA Rīga" vadītājs Mārtiņš Lauva uz šo traci reaģēja, apsolot – ja kāds no aģentūras spēlētājiem grib izbeigt sadarbību, atliek tikai to viņam pateikt, un līgums tiks lauzts bez jebkādām sankcijām. „Lielie līgumsodi paredzēti tikai viena iemesla dēļ – lai pasargātu šos spēlētājus no vājuma brīžiem pieņemt pārsteidzīgus lēmumus. Ja kāds domā, ka runa ir par naudu, var paskatīties manā ienākumu deklarācijā – nu nevajag man tos viņu 500 tūkstošus. Bagātāks ar tiem nekļūšu. Vienkārši jaunatnes basketbols ir lieta, kas man ir svarīga – tā man ir sirdī,” savulaik "Sporta Avīzei" uzsvēra Mārtiņš Lauva.

Iespēju pārtraukt sadarbību tad izmantoja Jānis Strēlnieks un Dairis Bertāns, taču Daira jaunākais brālis Dāvis Bertāns palika aģentūrā. Un sekas šai rīcībai ir tiesvedība jau kopš 2014. gada – Mārtiņš Lauva par līgumsoda piedziņu iesūdzēja tiesā Dāvi Bertānu un viņa vecākus Daini un Dinu Bertānus (tieši viņi noslēdza līgumu ar "BAA Rīga", jo līguma slēgšanas brīdī Dāvis bija nepilngadīgs).

Līdz tiesai bija jāgaida divi gadi, un visu šo laiku, lai nodrošinātu Lauvas prasības maksājumu, Dāvja Bertāna vecākiem tika bloķēti bankas konti un apķīlāti līdzekļi. Tiesa pirmajā instancē apmierināja Mārtiņa Lauvas prasību, piespriežot Dāvim Bertānam samaksāt prasītos 500 000 eiro, kā arī tiesas izdevumus (kopā 50 8876 eiro), bet Bertāni iesniedza apelāciju. Otrās instances lēmums bija jau labvēlīgs basketbolistu dinastijai – tiesa uzskatīja, ka "BAA Rīga" līgums ir pretrunā ar patērētāja tiesībām, tāpēc atzīstams par spēkā neesošu. Lieki teikt, ka Mārtiņš Lauva šo spriedumu pārsūdzēja Augstākajā tiesā. Tā aizvadītajā nedēļā izlēma, ka spriedums atcelts un lieta nosūtīta jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Dainis Bertāns: „Lauvu neinteresē basketbols!”

Bertānu ģimene – Dina, Dairis, Dāvis un Dainis – ir viens veselums, kā spēcīga dūre. Un sevi pazemot neļaus.

Tiesvedībā iesaistītais Dāvja Bertāna tēvs Dainis Bertāns uzskata, ka Mārtiņš Lauva saskatījis lielisku iespēju tikt pie pusmiljona. Žurnālam "Kas Jauns" viņš teic: „Kad nodibināja aģentūru, viņi pierunāja jaunos talantus parakstīt šos līgumus. Es gan toreiz teicu, ka maniem dēliem Lauvas piedāvātie pakalpojumi nav vajadzīgi, jo Dāvis dzīvoja pie mums Rīgā, mēs viņu barojām, viņš trenējās sporta skolā, treneri viņam biju es ar Ziedoni Jansonu, mūs algoja sporta skola. Vienīgais, kas nāca no aģentūras, – fiziskās sagatavotības treniņi un individuālie treniņi pie serbu speciālista. Kad Dāvis kļuva pilngadīgs, viņš saprata – lai attīstītos profesionāli, jādodas prom no Latvijas. Viņš pieņēma lēmumu pamest šo aģentūru. Turklāt likumdošana paredz, ka, sasniedzot pilngadību, cilvēks pats var izlemt – parakstīt vai neparakstīt līgumu. Dāvis neparakstīja, uzskatot, ka līdz ar to līgums automātiski vairs nav spēkā.

Taču Lauva ar spēcīgiem advokātiem mēģināja pierādīt pretējo. Tiklīdz Dāvis bija prom no Latvijas, Lauva ķērās pie lietas. Mums tika nobloķēti konti...”

Vai pirms tiesvedības abas puses nemēģināja vienoties? Dainis Bertāns stāsta, ka vairākas reizes ticies ar Lauvu. „Teicu, lai ar rēķiniem uzrāda visas summas, ko viņš ieguldījis Dāvī, un tad mēs sareizināsim to ar trīs, visu atmaksāsim un – liecies mierā! Taču Lauva šādam variantam nepiekrita, turklāt viņš taču nevarēja uzrādīt nevienu dokumentu par konkrētu pakalpojumu Dāvja labā. Lauva nolēma tiesāties, un, kad otrajā instancē zaudēja, viņš iesniedza apelāciju – bija skaidrs, ka mierā neliksies. Tas vien pierāda, ka viņu basketbols absolūti neinteresē! Viņu interesē tikai nauda, ko viņš varētu no kāda izspiest. Nu nav viņš nekāds lielais basketbola aizstāvis. Ja viņam patiešām rūpētu basketbols, tā nerīkotos,” emocionāls ir Dainis Bertāns, piebilstot: „To pat nevar izstāstīt, kā viņš čakarēja mūsu dzīvi. Un tagad... Skaidrs ir viens – ja Lauva būs Latvijas basketbola izlases vai LBS tuvumā, tad Dāvi izlasē neredzēt! Neviena no aģenta Kalnīša spēlētājiem Latvijas izlasē tad nebūs. Tas ir vairāk nekā skaidrs!”

Mārtiņš Lauva: „Par rīcību ir jāatbild!”

Mārtiņš Lauva (no labās) kopbildē ar bijušo basketbolistu Kasparu Kambalu unturku sportistu Tolgu Tugsavulu. (Foto: no "Instagram")

Kad žurnāls "Kas Jauns" vērsās pie Mārtiņa Lauvas ar jautājumu, kāpēc viņš grib no Bertānu ģimenes pusmiljonu, "BAA Rīga" vadītājs smagi nopūtās: „Es neko negribu! Vienkārši... Toreiz tas viss bija tik sāpīgi... Dāvim bija iespēja aiziet no aģentūras, bet viņš palika. Viņš izdomāja, ka 18 gadu vecumā līgums automātiski izbeigsies, līdz ar to kāpēc viņam to uzreiz lauzt, ja jau gadu var izmantot mūsu pakalpojumus un pēc tam par to nemaksāt. Tas nebija korekti no viņa puses. Es savu pozīciju parādīju pret Dairi Bertānu un Jāni Strēlnieku, bet, ja jaunietis pazaudējis mēra sajūtu, domāja, ka visu var izmantot līdz pēdējam un pēc tam aizlaisties, tas nav godīgi,” paskaidro Lauva, izstāstot, ka viņu šokējusi Bertānu rīcība: „Reāli Dāvis katru dienu nāca un trenējās pie maniem treneriem, kas man izmaksāja milzu naudu. Es viņa dēļ uzturēju basketbola komandu. Ja viņš būtu pie manis atnācis: „Klausies, Mārtiņ, vairs nē!”, mēs pārtrauktu līgumu tikpat normāli, kā ar citiem puišiem. Bet, ja septembra sākumā, kad ierados pie Daiņa Bertāna mājās, lai pārrunātu, kādā spēlētāja pozīcijā Dāvim labāk attīstīties, ko mums labāk darīt viņa izaugsmē, mēs norunājām divas stundas. Un izrādās, tobrīd Dāvis jau atradās Slovēnijā, jo bija jau parakstījis līgumu ar Ļubļanas klubu. Viņa tēvs par to neko neteica! Vai tas nav kretīnisms?! Es tajā vēlajā vakarā atņēmu laiku savai ģimenei, savam bērnam, bet Bertāns pat neieminējās, ka tas viss ir velti, jo viņa dēls jau manu aģentūru pametis.

Tā ir totāla mīkstčaulība un gļēvums! Kāpēc Dāvis ar tēvu nevarēja atnākt pie manis un izrunāt visu?

Viņi man gļēvi meloja, Dāvis aizlaidās uz Slovēniju, un pēc tam Bertāni apmelo mani, ka neko Dāvja labā neesmu darījis. Ja tik nekaunīgi uzvedies, tad par savu rīcību ir jāatbild. Nevar ignorēt elementāras pieklājības normas,” sašutis ir Lauva.

Tiesa ir par godu

Uz "Kas Jauns" iebildi, ka Bertāni piedāvājuši samaksāt mierizlīgumu, ja aģentūra uzrādīs visas izmaksas, Lauva atbild: „Ar Daini esmu mēģinājis vienoties vismaz kādas reizes trīs. Taču neviena no vienošanām netika izpildīta. Turklāt, pirms vērsos tiesā, personiski piezvanīju Dāvim un teicu: „Vienojamies par simbolisku ziedojumu Latvijas jaunatnes basketbola attīstībai un beidzam šo stāstu!” Dāvis man atbildēja: „Es nevienam neko neesmu parādā!” Uzsvēru, ka nav svarīgi personiskie uzskati, bet gan juridiskā situācija, kas jāatrisina, bet viņš palika pie sava – nē, viņš nevienam nav parādā! Nu, ja nē, tad... nekas citas man neatlika, kā vērsties tiesā.”

Kāpēc Mārtiņš Lauva tā darīja? Kāpēc nevarēja likties mierā? „Divus gadus pirms tam mēģināju visu atrisināt bez tiesas, normāli vienojoties. Taču Bertāni palika pie sava – es esmu kretīns, bet viņi ir tie labie. Bet es tam nekādi nepiekrītu. Esmu izdzīvojis un gan jau arī izdzīvošu bez viņu naudas. Taču man ir ļoti svarīgs šis tiesas spriedums, lai pēc gadiem saviem bērniem varētu parādīt, ka tētis nav pēdējais maita, par kādu viņu grib pataisīt. Tāpēc es gāju uz tiesu. Man ir svarīgs mans gods! Citādi es to nedarītu, jo šī tiesvedība nebūt nav lēts process. Un tiesa savā pirmajā lēmumā parādīja, ka es neesmu tas sliktais. Es savas saistības pildīju, un tiesa to atzina. Es tiesas spriedumu nevienam līdz šim nebiju rādījis, jo negribēju visu šo netīro veļu mazgāt publiski. Tikmēr Bertānu ģimene joprojām nomelno mani. Man tas nešķiet godīgi. Un tas ir vienīgais, par ko ir šis tiesas process, – par godu un ētiku, nevis par naudu,” uzsver Lauva.

„Es vienmēr esmu teicis, ka Dāvis var šo situāciju atrisināt – piezvanīt man personīgi, un mēs kā divi pieauguši cilvēki to izrunātu. Esmu šo ziņu nodevis viņam personīgi, esmu to teicis viņa draugiem. Bet es nerunāšu ne ar advokātiem, ne aģentiem, ne vecākiem. Ir vīrietis vārdā Dāvis Bertāns, kuram ir mans telefona numurs. Viņš man var piezvanīt, un mēs varam vienoties. Bet, ja viņam „nav olu”, lai to izdarītu, tad es te palīdzēt nevaru! Jo nevaru vienoties ar cilvēku, kurš to negrib darīt,” strikti saka Lauva.

Mārtiņš sarunā ar "Kas Jauns" vairākkārt uzsver, ka mīl basketbolu, ka dara visu, lai savas dzīves laikā aizbrauktu uz olimpiskajām spēlēm un klātienē atbalstītu Latvijas izlasi. Bet vai tiešām šīs rūpes izpaužas tā, ka viņa rīcības dēļ vairāki Latvijas izlases vadošie basketbolisti gatavi atteikt savu dalību komandā? „Tie ir meli, puiši būs izlasē! Vienkārši tie ir argumenti, lai daži cilvēki paliktu pie varas LBS. Esmu patiešām pārsteigts, ka mūsu bijušais Valsts prezidents un viņa atbalstītāji cīnās par LBS krēslu ar šantāžu, draudiem un meliem!” atbild Lauva un izstāsta, kāpēc, viņaprāt, vispār sākusies šī jezga.

„2009. gada vasarā mani iepazīstināja ar Artūru Kalnīti kā jaunieti, kurš vēlas kļūt par aģentu. Atbalstīju viņu, jo vēlējos, lai Latvijā ir savi spēcīgi aģenti. Viņu pats personīgi iepazīstināju ar Bertāniem, Strēlnieku un citiem spēlētājiem. Īsi pēc iepazīšanās viņš palūdza aizdevumu, jo nav, ko ēst, jāuzsāk aģenta bizness. Parakstījām aizdevuma līgumu, pie notāra iedevu naudu, un visi bija laimīgi. Kad pienāca laiks naudu atdot, bija tukši solījumi. Pacietīgi gaidīju, bet vienā brīdī pateicu, ka būšu spiests izmantot līgumā paredzētās tiesības. Kalnītis pateica, lai nedraudu viņam, citādi man būs problēmas. Un pēc neilga laika tapa Daira un Strēlnieka atklātā vēstule, kuru bija uzrakstījis Kalnītis, pirms tam „izskalodams” galvu Dainim Bertānam, jo gribēja šos puikas dabūt sev un ar viņiem nopelnīt. Pamatā tā bija Kalnīša atriebība man. Ar basketbolu īstenībā tam visam nav nekāda sakara. Un Dairis Bertāns, Dāvis Bertāns, Jānis Strēlnieks un Dainis Bertāns īstenībā gluži vienkārši tika izmantoti, lai Kalnītis atriebtos man par to, ka prasu atpakaļ savu naudu,” atklāj Lauva, piebilstot: „Lieki teikt, ka Kalnītis tā arī nav atdevis nevienu eiro.”

Tumšākais traips Šēnhofa biogrāfijā

Guntis Šēnhofs bija tas, kas pierunāja jaunos basketbolistus noslēgt viņiem neizdevīgo līgumu. (Foto: LETA)

Viens no tiem, kas stāvējis klāt visai šai jezgai no pašiem pirmsākumiem, ir bērnu un jauniešu basketbola skolas "Rīga" direktors, LBS valdes loceklis Guntis Šēnhofs. No "Kas Jauns" uzzinot, ka aizvadītajā nedēļā Lauvas un Bertāna lieta tika izskatīta Augstākajā tiesā, Šēnhofs bija patiešām izbrīnīts.

„Lauva nelikās mierā un ir pārsūdzējis? Tas man ir nepatīkams pārsteigums. Ne tikai tāpēc, ka izlase ir zem sitiena, jo Bertāni, ja Lauva būs LBS tuvumā, izlasē nespēlēs. Un tas ir cilvēcīgi pilnīgi saprotams, jo tas, kā Lauva izrīkojās ar Bertānu ģimeni, tas bija... Es pat nezinu, kā to nosaukt. Teikt, kas tas bija necilvēcīgi, būtu vēl maigi. Es jau biju domājis, ka viss ir beidzies. Bet nē! Viņš prasa pusmiljonu un vēl apgalvo, ka nauda šajā strīdā nav būtiskākais!”

Šēnhofs atzīstas, ka tieši viņš ir vainīgs pie šīs tiesvedības: „Tas ir pats tumšākais traips manā biogrāfijā, 30 gadu darbojoties jaunatnes basketbolā. Šos jaunos puišus no visas Latvijas es savācu "Basketbola akadēmijā Rīga", nodrošināju viņiem visus apstākļus, trenēja viņus Ziedonis Jansons un Dainis Bertāns, kā arī nodrošināju viņiem serbu treneri, kas ar viņiem darbojas individuāli. Sarēķināju, ka visiem šiem pakalpojumiem nepietiks naudas, meklēju kādu mecenātu. Ieteica Mārtiņu Lauvu – jaunu biznesmeni. Pirmais iespaids par Mārtiņu bija perfekts, un mēs kļuvām par partneriem ar vēl trim Mārtiņa kolēģiem no biznesa aprindām. Piedāvāju viņiem iekļauties "Basketbola akadēmijas Rīga" sistēmā, bet Mārtiņš uzstāja uz jaunas akciju sabiedrības "Basketbola attīstības aģentūra" dibināšanu . Mani tas izbrīnīja – kāpēc ne basketbola akadēmija, kas jau līdz tam veiksmīgi darbojās? Radās pirmās nepatīkamās izjūtas, kuras pastiprinājās, kad nedaudz vēlāk izlasīju līguma saturu, ko Mārtiņš piedāvāja jaunajiem basketbolistiem. Pirmkārt, līgums uz 15 gadiem, otrkārt – izstāšanās summa 500 000 eiro! Tas man bija nepieņemami. Neraugoties uz to, Lauva uzstāja, lai es pierunāju noslēgt līgumu, un tā ir mana vaina – savā vieglprātībā, ka šiem līgumiem nebūs tik smagas sekas, pārliecināju puišus, ka tie ir jāparaksta. Puiši man uzticējās...”

Šēnhofs atklāj, kāpēc no aģentūras "BAA Rīga" viņš aizgāja: „Vēl kādu laiku darbojāmies kopā, mēģināju Mārtiņu pārliecināt šos divus punktus izņemt no līguma vai vismaz mīkstināt. Neizdevās. Un tad es pametu "BAA Rīga". Neredzēju perspektīvu turpmākai sadarbībai, jo uz šādiem līguma nosacījumiem jauni perspektīvi spēlētāji aģentūrai nepievienosies.”

Kā šo situāciju atrisināt? „Domāju, ka nekā! Šobrīd situācija ir novesta līdz tādai baltkvēlei, ka vienošanās ar Daini Bertānu ir neiespējama, ja vien Lauvam nepamodīsies sirdsapziņa un viņš neatvainosies Bertānu ģimenei.

Visa šī izrīkošanās ar Bertānu ģimeni, viņu kontu slēgšana... Bertānu ģimene ir totāli pazemota. Dainis Bertāns ir totāli pazemots.

Un Dainis ir principiāls, viņš ne reizi vien pateicis, ka Lauvam nedos ne centa, ka tas ir viņa goda un cieņas jautājums. Un arī Lauva mierā neliksies – pusmiljons taču ir gards kumoss! Un tas ir ļoti necilvēcīgi, turklāt tas izraisīs nepatīkamu ķēdes reakciju – nu nespēlēs Dāvis izlasē, ja Lauva būs blakus LBS un izlasei! Protams, LBS apelēs pie skaistiem lozungiem par spēlētāju patriotismu, par pienākumu pret Latviju, bet... Zinot, cik tuvos draugos Bertānu ģimene ir ar Jāņa Strēlnieka ģimeni, ar Porziņģi, tad tur viss var gadīties. Un Lauva to zina! Bet tik un tā viņš turpina!” šokā ir Guntis Šēnhofs, piebilstot: „Es Mārtiņam vienmēr esmu uzsvēris, ka mana filozofija ir – labākais līgums ir labs darbs. Un neviens spēlētājs no manis nav aizgājis.”

