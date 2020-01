TV ekrānos gaidāms jauns pašmāju pārvērtību šovs

Visas sezonas laikā modes eksperti sacentīsies, lai noskaidrotu, kuram būs izdevies radīt visatbilstošāko tēlu šova dalībniekam.

TV3 jaunā šova “Stilistu kaujas” katras epizodes ietvaros viena sieviete piedzīvos trīs dažādas vizuālās pārvērtības, liekot tai uzmirdzēt īstu profesionāļu rokās. Katrs modes eksperts, ņemot vērā dalībnieka pieteicēja ieteikumus un vēlmes, piemeklēs, viņaprāt, atbilstošāku tēlu šova dalībniecēm.

Modes ekspertu radītās pārvērtības, kas pārsteigs, sajūsminās un pat šokēs, būs jānovērtē sievietes tuviniekiem, izvēloties tikai viena stilista veikumu, par kuru atdot savu “jā”. Starp modes ekspertiem valdīs patiesi azartisks cīņas gars, jo sezonas izskaņā tiks noteikts viens uzvarētājs, kuram būs izdevies iegūt visvairāk punktu.

“Katrs no dalībnieku stāstiem ir īpašs – iepazīsim pārus, kas tikai nesen ir satikušies vai gluži pretēji jau ilgu laiku ir kopā un, iespējams, tieši pārvērtības ļaus viņiem no jauna atkal sajust to patīkamo kņudoņu pakrūtē! Bieži dalībnieku pieteicēji tieši šādā veidā vēlas pateikt “paldies” saviem mīļajiem, sniedzot iespēju piedzīvot iedvesmojošas un skaistas pārvērtības. Turklāt dalībnieces tiks postas arī īpašiem notikumiem – dzimšanas dienas svinībām vai Valentīndienas vakariņām, kur padomus un iedvesmu varēs smelties ikviens. Sezonas laikā pārvērtības piedzīvos arī sabiedrībā pazīstamas personības, piemēram, aktrise Elza Gauja,” par pārvērtību aizkulisēm stāsta šova producente Sandija Miezīte.