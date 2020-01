Kivičs kāzu nakts video neiztiek bez "Incidenta": asaras, lamāšanās un izskaidrota laulību jēga

Kiviču pāris savu kāzu nakti pavadīja "Grand Palace hotel" viesnīcas numuriņā Vecrīgā un savās sociālo tīklu tiešraidē nespēja iztikt bez sava slavenākā kopdarba "Incidents" atskaņošanas. Jaunlaulātie laimīgi dungoja līdzi savam hitam un izskatījās tiešām apgaroti. Liene video laikā piekodināja, lai viņu par Skulmi vairs neviens nesaucot, jo tagad viņa ir Kiviča.

Andris un Liene Kiviča savā tiešraidē malkoja dzirkstošu dzērienu, nekautrējās izrādīt savas mīlas izpausmes skūpstoties un runāja par mīlestību, dzīves jēgu un skaidroja, kāpēc cilvēkiem jāprecas. Andris, dodot neskaitāmus dzīves padomus ikvienam, bija tik ļoti emocionāls, ka nespēja valdīt ne lamu vārdus, ne asaras, jo mūziķis bija manāmi apreibis no nebeidzamās mīlestības pret Lieni.

Jauns.lv jau ziņoja, ka abi apprecējušies Mārupē, un, kā stāsta aculiecinieki, Andris bijis tērpies smokingā un pēc ceremonijas pāris aizbraucis baltā limuzīnā. Tā Andrim ir jau ierasta lieta - arī iepriekšējās kāzās, kad par sievu apņēma Madaru Niperi, mūziķis vizinājās baltā limuzīnā. Un ar tādu pāris pēcāk arī mājās no Dzemdību nama veda savu meitu Kimu.

Pērn apritēja 20 gadi, kopš Kivičs laulības ostā iestūrēja pirmoreiz. 1999. gadā viņš par sievu apņēma basketbolisti Ilzi Ieviņu. Četrus gadus pēc kāzām Andris, kurš tad ar savu mūziku jau sāka kļūt populārs, par sievu teica – ieraugot Ilzi, sapratis, ka Ilze ir viņa liktenis. „Ja nesatiktu Ilžuku, tagad noteikti būtu nodzēries un sēdētu cietumā,” 2004. gadā klāstīja Kivičs. „Es vecumdienās noteikti gribētu būt kopā ar Ilžuku. Jo tāds eņģelis kā Ilze piedzimst labi ja reizi simts gados. Neko citu man nevajadzētu!” Taču domas viņam ātri mainījās – nepagāja pat gads, kad Kivičs paziņoja par šķiršanos. Kivičs savu versiju par pirmās laulības izjukšanas iemesliem izklāstīja pēc vairākiem gadiem: „Ar Ilzi izšķīrāmies, jo nespēju sadzīvot ar pēkšņajām pārmaiņām savā dzīvē. No sportista kļuvu par mūziķi. Mana dzīve kļuva četrreiz ātrāka. Mūsu tempi vairs „neštimmēja”.”

Andris un Liene Kiviču bauda kāzu nakti. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Pēc Ilzes Andris sāka attiecības ar stilisti un modeli Danu Dombrovsku, kas Kivičam 2005. gadā dāvāja dēlu Kristoferu Paulu. Trīs mēnešus pēc puikas nākšanas pasaulē Kivičs no ģimenes aizgāja – viņam liktenīgās mīlestības dzirksts ar Danu izdzisa nepilnu divu gadu laikā. „Pēc manām domām, sievietei vispirms jāmīl vīrietis un tikai pēc tam bērns,” teica Andris, liekot noprast, ka sapnis par laimīgo trijotni izvērties mātes un bērna savienībā, kur trešais izrādījies lieks.

2007. gada vasarā Kivičs pie altāra gāja otrreiz – par sievu apņēma modeli Elīnu Straumi. Krīze Andra un Elīnas laulībā sākās divus gadus pēc kāzām – 2009. gadā, kad Kivičs pameta Latviju un aizbrauca strādāt uz Džērsijas salu. Andris publiski solīja, ka Latvijā vairs neatgriezīšoties, ka sieva Elīna pie viņa pārcelšoties uz Džērsiju, kur dzīvošot abi laimīgi kopā. Taču jau 2010. gadā Andris atkal lēkšoja pa Latvijas zemi, turklāt uz mūžu sarāvis attiecības ar otro sievu.

Saderinājās Kivičs arī savu nākamo mīļoto – saksofonistu kvarteta "The Green Land" baritonisti Agnesi Karpoviču. Taču pāris mēnešu pēc saderināšanās attiecībām pienāca gals – šoreiz gan iniciatore bijusi Agnese. „Ja iepriekšējā vakarā Andris man personiski atzīstas mīlestībā, bet jau nākamajā dienā vienā no intervijām presei viņš to noliedz, tad attiecībām ir jābeidzas,” teica viņa, savukārt Kivičs pavēstīja: „Sākumā starp mums bija dzirkstelīte, taču tad abi sapratām, ka tā nav mīlestība, bet gan vairāk čomiskas attiecības. Nu nevar mākslīgi radīt dzirksteli attiecībās. Nekāda traģēdija jau nav notikusi, tā gadās, jo nebija mums loves.”

36 Foto Kivičs un Skulme pārcēlušies uz Kanāriju salām un bauda Tenerifi +32 Skatīties vairāk

2012. gada Valentīndienā Kivičs apprecējās savā mūžā trešo reizi – pat vecākiem nezinot, mija gredzenus ar Madaru Niperi. Ar Madaru Andris bija kopā septiņus gadus, un viņu laulībā piedzima divas meitas. Laulība ar Madaru pērnruden tika šķirta - Andris tad jau ilgāku laiku bija kopā ar Lieni Skulmi - 9. novembrī apritēja gads kopš viņu attiecību sākšanās.

Saistītās ziņas Apprecējušies Andris Kivičs un Liene Skulme Kivičs šobrīd peldas naudā un no augšas skatās uz nabadziņiem "X faktorā" Kivičam visai savdabīgs skaidrojums, kāpēc radiostacijas nespēlē viņa un Lienes jaunos hitus