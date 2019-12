30. decembra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1956. gadā Ingus Baušķenieks - mūziķis.

1962. gadā Arvils Ašeradens – politiķis, bijis ekonomikas ministrs.

1966. gadā Artis Ābele - diriģents.

1969. gadā Edmunds Zivtiņš - bijušais Ceļu policijas priekšnieks.

1970. gadā Ināra Mūrniece - Saeimas priekšsēdētāja.

1970. gadā Artis Robežnieks - Dailes teātra aktieris.

1971. gadā Aivars Vadonis - mežradznieks.

1980. gadā Pāvels Davidovs - futbolists.

1981. gadā Vadims Logins - futbolists.

Jubilāri pasaulē

39. gadā Tits - Romas imperators (miris 81.gadā).

1673. gadā Ahmeds III - Osmaņu impērijas sultāns (miris 1736.gadā).

1819. gadā Teodors Fontāne - vācu rakstnieks (miris 1898.gadā).

1865. gadā Rudjards Kiplings - britu rakstnieks, Nobela prēmijas laureāts (miris 1936.gadā).

1879. gadā Sri Ramana Maharši - indiešu filozofs (miris 1950.gadā).

1884. gadā Hideki Todzio - Japānas premjerministrs (miris 1948.gadā).

1904. gadā Dmitrijs Kabaļevskis - krievu komponists (miris 1987.gadā).

1905. gadā Daniils Harmss - viens no spožākajaiem krievu absurda literatūras pārstāvjiem, dzejnieks, rakstnieks un dramaturgs (miris 1942.gadā).

1928. gadā Bo Didlijs - amerikāņu mūziķis (miris 2008.gadā).

1930. gadā Joujou Tu - ķīniešu zinātniece, Nobela prēmijas medicīnā laureāte.

1935. gadā Omārs Bongo - bijušais Gabonas prezidents (miris 2009.gadā).

1937. gadā Gordons Benkss - angļu futbolists, 1966. gada Pasaules kausa ieguvējs.

1942. gadā Vladimirs Bukovskis - krievu rakstnieks un disidents.

1946. gadā Bērtijs Fogss - vācu futbolists un treneris, ieguvis 1974. gada Pasaules kausu kā spēlētājs un kā treneris aizvedis līdz Eiropas čempionu titulam Vācijas izlasei 1996. gadā.

1946. gadā Petija Smita - amerikāņu mūziķe.

1947. gadā Džefs Linns - angļu mūziķis (ELO).

1948. gadā Rendijs Šekmens - amerikāņu biologs, Nobela prēmijas laureāts medicīnā.

1961. gadā Bens Džonsons - kanādiešu sprinteris, par dopinga lietošanu diskvalificēts olimpisko spēļu uzvarētājs un pasaules rekordists.

1961. gadā Duglass Kuplends - kanādiešu aktieris.

1969. gadā Džejs Kejs - angļu mūziķis ("Jamiroquai").

1969. gadā Kersti Kaljulaida - Igaunijas prezidente.

1972. gadā Pols Kīgens - īru futbolists.

1973. gadā Ato Boldons - Trinidadas un Tobago vieglatlēts, četru olimpisko medaļu ieguvējs, 1997. gada pasaules čempions 200 metru skrējienā.

1975. gadā Taigers Vudss - amerikāņu golfa spēlētājs.

1980. gadā Eliza Dušku - amerikāņu aktrise.

1984. gadā Lebrons Džeimss - amerikāņu basketbolists, trīskārtējs NBA čempions, divu olimpisko zelta godalgu ieguvējs, 15 NBA "Visu zvaigžņu spēļu" dalībnieks.

1986. gadā Elija Goldinga - britu dziedātāja.

Notikumi Latvijā

1999. gadā AS "Latvijas keramika" izcep pasaulē garāko kliņģeri, kas ir gandrīz desmit metrus garš.

1999. gadā ģenerālprokuratūra, izskatot no Ārlietu ministrijas saņemtās ārvalstu preses publikācijas par Konrāda Kalēja izdarītajiem kara un genocīda noziegumiem Latvijā Otrā pasaules kara laikā, ierosina krimināllietu.

2002. gadā svinīgi tiek atklāta Talsu hokeja kluba atjaunotā ledus arēna. Talsu ledus halle ir vecākā šāda būve Latvijā ārpus Rīgas.

2003. gadā Jūrmalā, Lielupē, tiek atvērts "Līvu akvaparks".

2004. gadā ekspluatācijā tiek nodots klīniskās slimnīcas "Gaiļezers" helikoptera nosēšanās laukums.

Notikumi pasaulē

1880. gadā Transvāla kļūst par republiku un Pols Krīgers par tās prezidentu.

1903. gadā ugunsgrēkā "Iroquois Theater" Čikāgā iet bojā 600 cilvēki.

1916. gadā Krievijas cara Nikolaja II un carienes Aleksandras favorīts, Sibīrijas zemnieks un mistiķis Grigorijs Rasputins tiek četras reizes sašauts, saindēts, smagi piekauts un galu galā noslīcināts. Viņa slepkavas - krievu dižciltīgie, kam bija apnikusi Rasputina lielā ietekme uz carisko ģimeni.

1922. gadā Tiek nodibināta Padomju Sociālistisko Republiku Savienība, kurā ietilpst Krievija, Baltkrievija, Ukraina un Transkaukāza Federācija.

1924. gadā amerikāņu astronoms Edvins Habls paziņo par citu galaktiku eksistenci.

1944. gadā Grieķijas karalis Georgs II paziņo par atkāpšanos no troņa, atstājot monarha vietu brīvu.

1947. gadā Padomju Savienības atbalstītā Rumānijas komunistu valdība piespiež karali Mihaelu atkāpties no troņa.

1953. gadā ASV veikalu plauktos parādās pirmie krāsu televizori, kas maksā 1175 ASV dolāru gabalā.

1965. gadā par Filipīnu prezidentu kļūst Ferdinands Markoss.

1968. gadā 72 gadu vecumā mirst norvēģu politiķis un pirmais ANO ģenerālsekretārs Trigve Lī.

1971. gadā Irāka izraida no valsts apmēram 60 000 irāņu.

1981. gadā Veins Greckis gūst savus 50. vārtus 39 spēlēs, kas ir vēl joprojām nepārspēts Nacionālās Hokeja līgas rekords.

1993. gadā Izraēla un Vatikāns nodibina diplomātiskās attiecības.

2003. gadā bijušais sarkano khmeru prezidents Khju Sampans atzīstas masu slepkavībās Pola Pota režīma laikā Kambodžā septiņdesmitajos gados.

2004. gadā ugunsgrēkā naktsklubā Argentīnas pilsētā Buenosairesā iet bojā 194 cilvēki.

2004. gadā 94 gadu vecumā mirst džeza klarnetists Artijs Šovs, kurš slavens ar tādām klasiskām dziesmām kā "Begin the Beguine" un "Oh, Lady Be Good", kā arī ar vētrainām laulībām ar kinozvaigznēm Lanu Tērneri un Avu Gārdneri.

2006. gadā nāvessods pakarot tiek izpildīts gāztajam Irākas diktatoram Sadamam Huseinam.