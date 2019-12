Pašnāvību izdarījis Norvēģijas princeses bijušais vīrs, kas apvainoja Kevinu Speisiju par seksuālu uzmākšanos

Rakstnieks Ari Bens viņsaulē aizgāja 47 gadu vecumā. Viņš izdarījis pašnāvību.

Ar Norvēģijas princesi Martu Luīzi, kam tagad ir 48 gadi, Ari Bens bija precējies 14 gadu. 2016. gadā viņi izšķīrās, un pārim ir trīs meitas - Mauda (16), Lea (14) un Emma (11).

Norvēģijas princese Marta Luīze un viņas vīrs Ari Bens 2015. gadā Zviedrijas karaliskajās kāzās. (Foto: CAMERA PRESS/Vistapress / Vida Press)

Ari Bens, kam izdoti trīs romāni, trīs īsstāstu krājumi un trīs lugas, savulaik apsūdzēja nežēlastībā kritušo Holivudas zvaigzni Kevinu Speisiju par to, ka aktieris 2007. gadā koncertā par godu Nobela miera prēmijas pasniegšanai esot viņu nepiedienīgi aizticis. Par šo notikumu rakstnieks pastāstījis intervijā kādai radiostacijai 2017. gadā. "Mēs lieliski parunājām, viņš sēdēja man tieši blakus. Pēc piecām minūtēm viņš sacīja - 'Hei, iziesim ārā uzsmēķēt.' Un tad pabāza roku zem galda un pieķērās man pie olām," atminējās Bens. "Rrr, varbūt vēlāk," tā uz slavenā aktiera aicinājumu atbildējis viņš. "Mani mati bija tumšāki, es biju desmit gadus jaunāks un tieši viņa gaumē," stāstīja rakstnieks.

Speisijs, kurš no sabiedrības acīm pēc vairākām apsūdzībām par seksuālu uzmākšanos nu ir pazudis, uz Bena izteikumiem tolaik nekādi nereaģēja.

Kā jau ziņots, šogad jūlijā tika atceltas apsūdzības seksuālas uzmākšanās lietā pret amerikāņu aktieri Kevinu Speisiju, jo lieta pret viņu izjuka pēc prasītāja atteikšanās sniegt liecības. Viljams Litls bija apsūdzējis 59 gadus veco Speisiju, ka tas 2016.gada jūlijā kādā bārā Masačūsetsas štata Nantaketas salā esot viņam nepiedienīgi uzbrucis un fiziski aizskāris. Tas esot noticis, kad Litls bija 18 gadus vecs jaunietis.

Masačūsetsas prokurori iesniedza oficiālu paziņojumu par apsūdzību nepiedienīgā uzbrukumā un fiziskā aizskaršanā atcelšanu "liecinieka prasītāja nepieejamības" dēļ. Litls izvēlējās izmantot ASV Konstitūcijas 5.grozījumu, kurš ļauj lieciniekiem un apsūdzētajiem nesniegt liecības, kas varētu viņus inkriminēt. Litls atteicās liecināt pēc tam, kad kļuva zināms, ka viņa mobilais telefons, kas ir svarīgs pierādījums šajā lietā, var būt sakompromitēts.

Aktieris uzstāja, ka nav vainīgs šajās apsūdzībās, par kurām viņam varētu draudēt cietumsods līdz pieciem gadiem.

Speisijs ir viena no pirmajām lielajām Holivudas zvaigznēm, pret kuru tika celtas apsūdzības jau #MeToo sāgas sākumos, ko aizsāka apsūdzības pret ietekmīgo Holivudas producentu Hārviju Vainstainu.

Speisijs zaudēja lomu seriālā "House of Cards", kur viņš piecas sezonas bija atveidojis galveno varoni. Jau pabeigtajā filmā "All the Money in the World" visas epizodes ar Speisiju tika filmētas par jaunu, Speisija varoni atveidojot Kristoferam Plameram. Citi projekti tika apturēti.