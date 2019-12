26. decembra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1888. gadā Rihards Bērziņš - rakstnieks, žurnālists, ziņu aģentūras "LETA" izveidotājs un pirmais direktors (miris 1942. gada 20. februārī).

1929. gadā Raimonds Karnītis - basketbolists un treneris (miris 1999. gadā).

1932. gadā Gvido Zemribo - zvērināts advokāts.

1946. gadā Valdis Grimze - AS "Balticovo" padomes priekšsēdētājs, līdzīpašnieks.

1952. gadā Aldis Lieljuksis - bijušais Valsts policijas priekšnieks.

1954. gadā Andis Krēsliņš - Valsts meža dienesta ģenerāldirektors.

Jubilāri pasaulē

1194. gadā Frederiks II - Svētās Romas impērijas imperators (miris 1250.gadā).

1782. gadā Filarets Drozdovs - Maskavas metropolīts (miris 1867.gadā).

1791. gadā Čārlzs Bebedžs - angļu matemātiķis un izgudrotājs (miris 1871.gadā).

1872. gadā Normens Endžels - britu politiķis, Nobela prēmijas laureāts (miris 1967.gadā).

1891. gadā Henrijs Millers - amerikāņu rakstnieks (miris 1980.gadā).

1893. gadā Mao Dzeduns - Ķīnas militārais līderis un politiķis (miris 1976.gadā).

1937. gadā Džons Hortons Konvejs - britu matemātiķis.

1940. gadā Fils Spektors - amerikāņu producents.

1940. gadā Edvards Preskots - amerikāņu ekonomists, Nobela prēmijas laureāts.

1949. gadā Žozē Ramušs - Orta - Austrumtimoras ārlietu ministrs un Nobela miera prēmijas laureāts.

1953. gadā Tomass Hendriks Ilvess - bijušais Igaunijas prezidents.

6 Foto Igaunijas prezidents Tomass Ilvess mij gredzenus ar latvieti Ievu Kupci +2 Skatīties vairāk

1963. gadā Larss Ulrihs - amerikāņu mūziķis ("Metallica").

1964. gadā Elizabete Kostova - amerikāņu rakstniece.

1971. gadā Džēreds Leto - amerikāņu aktieris.

1975. gadā Marselo Rioss - čīliešu tenisists, kādreizējais pasaules ranga līderis.

1986. gadā Igo Loriss - franču futbola vārtsargs, 2018. gada Pasaules kausa ieguvējs, 2016. gada Eiropas čempionāta finālturnīra sudraba godalgas ieguvējs.

1986. gadā Kīts Haringtons - angļu aktieris, producents un scenāriju autors.

1990. gadā Ārons Remzijs - velsiešu futbolists.

Notikumi Latvijā

1999. gadā tiek sašauts Valsts policijas Kriminālpolicijas Uzziņas pārvaldes priekšnieks Jānis Volkovs.

2006. gadā Latvijas aviosabiedrība "airBaltic" sāk regulāros lidojumus starp Rīgu un Dubaiju Apvienotajos Arābu Emirātos.

Notikumi pasaulē

1606. gadā notiek pirmais Viljama Šekspīra lugas "Karalis Līrs" uzvedums.

1792. gadā Parīzē sākas Francijas karaļa Luija XVI tiesāšana.

1825. gadā tiek atklāts Ēri kanāls starp Hadsona upi un Ēri ezeru, savienojot Lielos ezerus ar Atlantijas okeānu.

1825. gadā vairāki Krievijas impērijas armijas virsnieki vada 3000 karavīru spēkus neveiksmīgajā dekabristu sacelšanās mēģinājumā.

1860. gadā Anglijas pilsētā Šefīldā notiek pirmais futbola mačs starp divu klubu komandām - "Hallam F.C." pret "Sheffield F.C.".

1898. gadā Marija un Pjērs Kirī paziņo par rādija izolēšanu.

1906. gadā Austrālijas pilsētā Melburnā notiek pasaulē pirmās mākslas filmas "The Story of the Kelly Gang" pirmizrāde.

1908. gadā amerikānis Džeks Džonsons, Sidnejā uzvarot kanādieti Tomiju Bērnsu, kļūst par pirmo melnādaino bokseri, kas kļuvis par pasaules čempionu boksā smagajā svarā.

1925. gadā Turcija pieņem gregoriāņu kalendāru.

1933. gadā Tokijā tiek dibināta kompānija "Nissan Motor Company".

1933. gadā tiek patentēts FM radio.

1944. gadā Čikāgā notiek Tenesija Viljamsa lugas "Stikla zvērnīca" pirmizrāde.

1972. gadā 88 gadu vecumā mirst ASV 33.prezidents Harijs Trūmens.

1975. gadā PSRS ekspluatācijā tiek nodota pirmā lidmašīna "Tu-144".

1982. gadā žurnāls "Time" par Gada cilvēku pirmo reizi pasludina necilvēcisku lietu - personālo datoru.

1989. gadā Rumānijas Nacionālā glābšanas fronte pasludina par prezidentu Jonu Iliesku.

1991. gadā Padomju Savienības Augstākā padome oficiāli paziņo par Padomju Sociālistisko Republiku Savienības pastāvēšanas beigām.

2000. gadā Krievijas prezidents Vladimirs Putins paraksta likumu par padomju ēras himnas melodijas izmantošanu Krievijas himnai.

2002. gadā Irāna atceļ nežēlīgo nāvessoda veidu - nomētāšanu ar akmeņiem.

2003. gadā Irānas dienvidaustrumu pilsētu Bamu un tās apkārtni satricina 6,8 balles pēc Rihtera skalas spēcīga zemestrīce, kā rezultātā iet bojā aptuveni 31 000 cilvēku.

2004. gadā 9,15 magnitūdas spēcīga zemestrīce pie Indonēzijas krastiem Indijas okeānā izraisa cunami vilni, kas brāžas pāri Indonēzijai, Malaizijai, Taizemei, Šrilankai, Indijai un Āfrikas piekrastei. Cunami izraisīja plašus postījumus un prasīja aptuveni 300 000 cilvēku dzīvības.