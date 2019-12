Dž. K. Roulinga atgriežas pelnošāko rakstnieku topa pirmajā vietā

Ienākumi rēķināti laika posmā no 2018. gada 1. jūnijam līdz 2019. gada 1. jūnijam. Un protams, ka lauvas tiesa angļu rakstnieces Roulingas ienākumu nāk ne no grāmatām, bet no autortiesībām par viņas grāmatu varoņu izmantošanu atrakciju parkos, par teātra izrādēm un procentiem no jaunās filmas "The Boy Who Lived" ieņēmumiem.

Otrajā vietā ar 70 miljoniem ir amerikāņu ienesīgākais rakstnieks Džeimss Patersons - pērn par bestselleru kļuva viņa un bijušā ASV prezidenta Bila Klintona grāmata "Prezidents ir pazudis bez vēsts" ("The President is Missing"). Tieši Patersonu Roulinga ir gāzusi no pelnošāko rakstnieku troņa - iepriekšējā sarakstā pirmajā vietā bija Džeimss.

Trešo vietu pasaulē gada laikā visvairāk nopelnījušo rakstnieku sarakstā ir bijusī ASV pirmā lēdija Mišela Obama - ar 36 miljoniem dolāru. Saraksta debitante tik augstu tikusi, pateicoties savu memuāru "Becoming" iznākšanai, - nopirkti vairāk nekā 10 miljoni viņas autobiogrāfijas eksemplāru.

Gada pelnošākie rakstnieki:

1. Dž. K. Roulinga – 92 miljoni ASV dolāru

2. Džeimss Patersons –70 miljoni ASV dolāru

3. Mišela Obama – 36 miljoni ASV dolāru

4. Džefs Kinnijs– 20 miljoni ASV dolāru

5. Stīvens Kings – 17 miljoni ASV dolāru