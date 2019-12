Marija jau vairākus gadus cīnījās ar smadzeņu audzēju. 2002. gada rudenī viņa uz laiku pārtrauca savas radošās gaitas. Kādudien viņa paģība savas mājas vannasistabā, un vēlāk slimnīcā veiktajā skenēšanā atklājās, ka dziedātājai ir smadzeņu audzējs. Tas izrādījās ļaundabīgs, un arī pēc sekmīgi veiktās operācijas ārstu prognozes nebija cerīgas.

Taču grupa, kuras sastāvā ir Marija un Pērs Gesle, pēc tam gan ierakstīja jaunu albumu, gan pat devās koncertturnejā, 2011. gadā viesojoties arī Rīgā.

"Pēc operācijas Marija dažus mēnešus nespēja parunāt vispār. Viņa vēlējās paust savas izjūtas un atrada veidu, kā to izdarīt, — viņa sāka gleznot. Stokholmā bija divas viņas darbu izstādes. Marija ir ļoti radošs cilvēks, un šādi viņa centās tikt galā ar slimību. Tas bija baiss laiks, kad Marijai atklāja smadzeņu audzēju. Cik zinām, viņas izredzes uz atveseļošanos bija gaužām niecīgas, tikai viens pret divdesmit! Kad tā padomā, ir tik pārsteidzoši, ka viņa aizvien ir mums līdzās un spēj doties jaunā turnejā," toreiz žurnālam "Kas Jauns" intervijā atzina Gesle.

Marija un Pērs 2011. gadā. (Foto: ddp images/Hermann J. Knippertz / Vida Press)

Gesle un Fredriksone grupu "Roxette" nodibināja 1986. gadā, un muzikālā apvienība pasaules slavu ieguva ar saviem hitiem "It Must Have Been Love", "Joyride", "Listen To Your Heart" and "The Look". Iznākuši grupas desmit studijas albumi - pēdējais no tiem 2016. gadā.

Par Marijas nāvi skumst viņas ģimene - vīrs Mikaēls, meita Inese (26) un dēls Oskars (23).