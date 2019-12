Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" rīta ziņu raidījuma vadītāja Kristīne Garklāva atklāj, ka viņas darbs raidījumā "900 sekundes" nav beidzies, bet gan turpināsies - kanāla TV3 ēterā. “Mēs atsāksim darbu 6. janvārī,” stāsta Kristīne.

“Es teiktu, ka pat lielākā daļa no "900 sekundes" komandas pārceļas uz TV3 ēteru.”

Taujāta par iespējamajām darba pienākumu izmaiņām, Garklāva atklāj, ka pagaidām vēl par to esot pāragri spriest. “Mēs tagad esam sākuma posmā. To redzēšu tikai darba gaitā, kā viss tālāk virzīsies. Bet principā tas pamats darba pienākumiem paliks tāds pats, bet varbūt arī kaut kas mainīsies un nāks klāt. To mēs vēl īsti nezinām, ” domīgi pauž iemīļotā TV seja.

Pat, ja raidījums "900 sekundes" turpinās savu darbību TV3 ēterā, Kristīne nenoliedz - pārņem sajūta, ka ar kanāla LNT beigām ir noslēdzies kāds svarīgs viņas dzīves posms. “Tas bija ļoti vērtīgs, atmiņā paliekošs un arī ļoti ilgs manas dzīves periods. Iekšēji ir sajūta, ka beidzies viens dzīves posms un tagad sākas cits. Un nedaudz arī šķiet, ka tagad man ir cits darbs,“ stāsta Kristīne.

