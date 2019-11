Ieva Florence stāsta, kā pēc kāzām mainījusies viņas dzīve

Foto: no privātā arhīva

Taujāta, kas mainījies Ievas dzīvē pēc kāzām, aktrise pārliecinošā balsī atbild: „Šobrīd laiku veltu ģimenei, jauniem projektiem, darbam teātrī. Teātrī gan pašlaik, līdz aprīlim, ir mazāka slodze nekā pagājušajā sezonā, kas bija ļoti smaga.”

Ieva atklāj, ka laiks pēc kāzām mainījis viņas pienākumus ikdienā. „Kad tevi kāds apprec, tu jūties kādam ļoti vajadzīgs. Un ir vēl lielāka atbildība – gan pret sevi, gan pret otru cilvēku. Arī pret nākotnes sapņiem un mērķiem. Tā es arī jūtos – esmu kļuvusi atbildīgāka, tā ir ļoti patīkama pienākuma izjūta,” stāsta Florence-Vīksne.

Viņa arī pastāsta, kas ir daži no viņas kā precētas sievas pienākumiem. „Būt tam otram cilvēkam par atbalstu. Ja, piemēram, no rīta ceļoties, viens smaida, bet otrs nesmaida, ir jāpanāk, ka smaida abi. Ir jāparunā, jāuzklausa, jāsniedz atbalsts vai padoms. Ja gribi ar to cilvēku dzīvot mūžam kopā, pārim ir jāveido savs stabils pamats. Uz visiem laikiem jāatceras – tu vairs neesi viens!” strikti nosaka aktrise, kas laulības ostā iestūrēja šovasar, 9. augustā mijot gredzenus ar kolēģi Oskaru Vīksni.

