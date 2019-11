Selīna Diona nemaz nav gribējusi iedziedāt “My Heart Will Go On”

Selīna Diona šā gada novembrī. (Foto: ENT / SplashNews.com/ Vida Press)

Šī spēcīgā balāde kļuvusi par franču-kanādiešu dziedātājas “atpazīstamības zīmi”, taču sākotnēji Selīna Diona nav gribējusi to ieskaņot. Pēc tam, kad viņa skaņdarbu bija pirmo reizi noklausījusies, mūziķe vilcinājusies, lai piekristu to iedziedāt studijā. Viņu pārliecinājis Dionas vīrs un menedžeris Renē Andželils (1942-2016).

Selīna Diona ar vīru Renē Andželilu 1997. gadā. (Foto: Vida Press)

“Vai zināt ko? Ir viena dziesma, ko es nevēlējos ieskaņot, un esmu pateicīga, ka viņi (menedžmenta komanda) neklausījās manī. Tā ir “My Heart Will Go On”. Es runāju patiesību!” – šā gada 18. novembra vakarā Selīna Diona atzinusies TV šovā “Watch What Happens Live”.

1997. gads. Selīna Diona filmas “Titāniks” pirmizrādes vakarā kopā ar aktieri Leonardo di Kaprio. (Foto: Vida Press)

Dziedātāja arī paskaidro, kāpēc nav sākotnēji gribējusi piedalīties 1997. gadā sarakstītās dziesmas ierakstā. “Mani tā neuzrunāja,” atzīst mūziķe. “Iespējams, ka es todien biju ļoti nogurusi… Taču mans vīrs teica – ‘Pamēģināsim’. Viņš ierosināja ierakstīt nelielu demo versiju. Es vienu reizi iedziedāju šo dziesmu, viņi tai pievienoja orķestra partiju. Es vairs atkārtoti neiedziedāju, demo versija ir dziesmas īstais ieraksts. Taču pēc tam es to esmu dziedājusi miljoniem reižu.”

Selīna Diona un Renē Andželils kāzu dienā 1994. gada 17. decembrī. (Foto: Vida Press)

Selīna Diona nav vienīgā, kura nespēja saskatīt skaņdarba “My Heart Will Go On” lielo potenciālu. Arī mūziķis un slavenību producents Deivids Fosters atklāj, ka noraidījis piedāvājumu producēt šo dziesmu.

Selīna Diona ar vīru un dēliem 2011. gadā. (Foto: CAMERA PRESS/© TSawyer / Starlitepics / Vida Press)

“Es teicu ‘Man nepatīk šī dziesma, es to nedarīšu’, tā, ka es tolaik biju vienās domās ar Selīnu, un atdevu to citam,” dienu vēlāk šovā “Today” apliecinājis Fosters. “Es nezinu, kāpēc, bet mani tā neuzrunāja. Es nebūtu varējis pieļaut vēl lielāku kļūdu!”

Selīnas Dionas ģimene 2015. gadā, vienu gadu pirms vīra Renē Andželila došanās mūžībā. (Foto: /All Over Press/ Vida Press)

Dziesmu producēja Valters Afanasjevs, komponists Džeimss Horners un Saimons Franglens. Singls ir pārdots vairāk nekā 18 miljonos kopiju visā pasaulē un aizvien ir viens no pārdotākajiem skaņdarbiem visā popmūzikas vēsturē.