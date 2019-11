Lauzti kauli un vecas traumas - kruķu sērga Latvijas šovbiznesā

Pagājušajā nedēļā Rīgas Latviešu biedrības namā, kur notika filmas "Dvēseļu putenis" preses konference, satikās mūziķis Jānis Aišpurs un šovmenis Renārs Zeltiņš. Vīri savā starpā apspriedās, kuram modernāki kruķi.

Saticis Jāni, Zeltiņš atzina: „Mēs nupat spriedām, kuram advancētāki kruķi. Man ir atstarotāji, bet Jānim nav." (Foto: Juris Rozenbergs)

Žurnālam "Kas Jauns" Zeltiņš noteica, ka satraukumam par to, ka viņš pārvietojas ar kruķiem, neesot nekāda pamata. „Es uztaisīju nelielas korekcijas savā ķermenī. Daru to, kas Latvijā ir jādara. Laboju ceļus,” pajokoja Renārs, skaidrojot, kas noticis: „Vecās traumas sekas... Nolēmu saārstēt kājas. Pamatīga kāju trauma man bija pirms deviņiem gadiem, arī tad pastaigāju ar kruķiem. Līdz ar to iešana uz kruķiem man nav pavisam sveša, tomēr ērti un praktiski tas, protams, nav. Kaut kādā ziņā jūtos bezpalīdzīgāks,” paskaidroja Zeltiņš. Viņš atzina, ka neērtībām gan ir arī savas priekšrocības, jo mājās mīļotā sieva daudz atbalsta un kopā ar mazo meitiņu rūpējas par Renāra labsajūtu.

Savukārt mūziķis Jānis Aišpurs, kas jau kādu laiku manīts, sabiedrībā izejot ar kruķiem, atklāja – izvēlējies mierīgo rudens laiku, lai beidzot „sadakterētu vecās rētas”. Viņš skaidroja, ka staigāšanu uz kruķiem jau paredzējis: „Šī bija plānota operācija senai sporta traumai. Tagad sākās rehabilitācija – drusciņ uz kruķiem un tad vingrošana,” pastāstīja mūziķis, norādot, ka viņam bijusi tāda pati trauma, ar kādu vēl nesen cīnījās mūsu basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis, – ceļgala krusteniskās saites plīsums.

Saticis Jāni, Zeltiņš atzina: „Mēs nupat spriedām, kuram advancētāki kruķi. Man ir atstarotāji, bet Jānim nav. Man pat atstarotāju krāsu kruķiem var nomainīt!” Aišpurs gan piebilda, ka viņš ir diskrētāks un izvēlējies tādus kruķus, kurus nevar tik labi pamanīt.

Neveiksminieks Eilands

Ralfs Eilands. (Foto: no "Facebook")

Mūziķis Ralfs Eilands savulaik gan uz skatuves kāpa, uz kruķiem balstoties, gan tāds uz vēlēšanā gāja. Traumu viņam nav trūcis – vienā Vecgada vakarā uzstāties nācās ar lauztu roku un astes kaulu, jo esot „nomaucies no trepēm”.

Noslēpumainais Krauze

Valters. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Pavisam nesen – šefpavāra Mārtiņa Rītiņa 70 gadu jubilejas svinībās "Hanzas peronā" – uz skatuves ar kruķi kāpa viens no pasākuma vadītājiem Valters Krauze. Kas gan vīram atgadījies, to viņš atklāt nevēlējās.

Uzvarētājs Grāvers

Aigars Grāvers. (Foto: Juris Rozenbergs)

No slavenībām, kas beidzamā pārskatāmā laika periodā sabiedrībā izgājuši, uz kruķa balstoties, pārliecinošs „uzvarētājs” ir "Jumpravas" mūziķis Aigars Grāvers. Viņa kruķis, kas uz skatuves pat zaigoja gaismās, gada sākumā "Muzikālās bankas" ceremonijā Daugavpilī nevarēja nepievērst uzmanību.

Princesēm tā gadās

Nupat sociālās saziņas tīklā "Facebook" foto, kurā redzama, uz kruķiem balstoties, ievietojusi dziedātāja Annija Putniņa. "Princesēm gadās arī tā, bet neko darīt - show must go on!" tā Annija.

Nežēlīgais sports

Kristīne un Artūrs. (Foto: Juris Rozenbergs)

Uz filmas "Lemāna-`66: Lielais izaicinājums" pirmizrādi ar kruķiem ieradās autosportists Artūrs Bondars, kuram pie sāniem bija mīļotā sieviete Kristīne Bendrāte.

