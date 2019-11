Mūzikas festivāls “Rīga Jūrmala” uzsāk elektronisko biļešu iepriekšpārdošanu

"Šogad biļetes būs iespējā iegādāties paša festivāla biļešu sistēmā, kas ir draudzīgs, mūsdienīgs un ērts biļešu iegādes veids gan vietējam, gan starptautiskajam biļešu pircējam," saka Zane Čulkstēna, festivāla izpilddirektore.

Lai nodrošinātu maksimālu pieejamību iespējami dažādām auditorijām, biļešu cenas vakara koncertiem, kas norisināsies Latvijas Nacionālajā operā un Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē, ir no 15 EUR līdz 190 EUR, savukārt dienas koncertiem, kas norisināsies Lielajā Ģildē un Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē – no 10 EUR līdz 45 EUR. Iepriekšpārdošanas posmā ikviens biļetes varēs iegādāties par īpašu cenu ar 30% atlaidi (atlaide piemērota biļetēm sākot no 25 EUR). Ar 20% atlaidi biļetes varēs iegādāties studenti un pensionāri, kā arī visi akadēmiskās mūzikas pārstāvji, izmantojot īpašo atlaižu kodu, ko akadēmiskās mūzikas un mācību iestādes saņems individuāli. Ņemot vērā, ka biļešu iepriekšpārdošanas periodā visu koncertu apmeklējumam tiks piemērota 30% atlaide, atlaides nesummēsies.

Četrās nedēļas nogalēs 2020. gada jūlijā un augustā izskanēs 20 izcili klasiskās mūzikas koncerti:

Pirmajā nedēļas nogalē divus koncertus Latvijas Nacionālajā operā sniegs Izraēlas Filharmoniskais orķestris ar jauno māksliniecisko vadītāju Lahavu Šāni pie diriģenta pults (11.07. solists būs čellists Gotjē Kapisons, 12.07. - pianists Andrāšs Šifs), solokoncertu sniegs leģendārais pianists sers Andrāšs Šifs (10.07., LNO), ar soloprogrammu viesosies jaunais pianists Joavs Levanons (11.07. 12:00, Lielā Ģilde), bet ar programmu “Atrast harmoniju” koncertēs vokālā grupa “The King’s Singers” (12.07., 12:00, Lielā Ģilde).

Otrās nedēļas nogales centrā būs Bavārijas Radio Simfoniskā orķestra un diriģenta Manfrēda Honeka koncerti Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē (17.07. soliste būs pianiste Elēna Grimo, 19.07. solists - pianists Nelsons Freire). Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē izskanēs trīs koncerti – vijolnieces Marijas Dueņasas un pianista Žiljēna Kentēna kamermūzikas koncerts (18.07., 12:00), pianistes Marijas Žoao Piresas solokoncerts (18.07., 19:00) un pianista Mao Fudzitas solokoncerts (19.07., 12:00).

Trešās nedēļas nogales centrā - Sanktpēterburgas Filharmoniskais orķestris un tā ilggadējā mākslinieciskā vadītāja Jurija Temirkanova koncerti Latvijas Nacionālajā operā (15.08. solists - pianists Behzods Abduraimovs, 16.08. solists - vijolnieks Daniels Lozakovičs). 14.08. ar kamermūzikas koncertu viesosies vijolnieks Leonīds Kavakoss un pianists Enriko Pače, savukārt dienas koncertus Lielajā Ģildē sniegs pianists Džordžs Lī (15.08.) un latviešu pianists Daumants Liepiņš (16.08.).

Ceturtās nedēļas nogales centrā – orķestra “Philharmonia” un Grammy balvas ieguvēja, diriģenta Vladimira Aškenazi koncerti Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē (28.08. solists - pianists Aleksandrs Kantorovs, 30.08. – čellists Truls Morks). Ar koncertiem Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē viesosies pianiste Aleksandra Dovgana (29.08., 12:00), baritons Matiass Gerne un pianists Leifs Uve Andsness (29.08., 19:00), kā arī tenors Longs Longs un pianists Izraēls Gurskis (30.08., 12:00).

Plašāka informācija par biļešu iegādi atrodama festivāla mājas lapas sadaļā “Biļetes”. Jautājumu gadījumā par biļetēm, to iegādi, rezervācijām, cenām vai citiem saistītiem jautājumiem, aicinām rakstīt tickets@riga-jurmala.com vai zvanīt 2 777 0010.

