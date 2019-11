Jumprava radījusi videoklipu dziesmai "Strīds"

Pēc ilgāka pārtraukuma grupas Jumprava puiši stājās kameras priekšā, lai Dagmāras Legantes režijā taptu dziesmas "Strīds" videoklips. Tajā atspoguļota strīda situācija, kurā nav risinājuma. Tā ir situācijas pirmā fāze – kas notiek, kad strīdā ir emocionālais sprādziens. Bez atrisinājuma. Šis strīds ir process, darbība. Bet tas nav situācijas atrisinājums. Dziesmas vārdi, kas sakompilēti no dažādiem Ritvara Dižkača dzejoļiem, visu izsaka un paskaidro.

Kadrs no videoklipa "Strīds". (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Kā ir taisīt video grupai Jumprava un vēl pirmo reizi? Tas ir kā uzvilkt visas nervu stīgas līdz pēdējam! Tas ir dzīvot uz pilnu klapi un sagaidīt pilnu enerģijas atdevi atpakaļ. Tas ir tā, ka tu atdod daļu savas enerģijas, laika un dzīves, lai noķertu grupas laiku un enerģiju nelielā klipā. Es vēlējos, lai tas izdodas un visa komanda ir uz šīs nots. Mēs visi pukstam vienā pulsā – Jumpravas pulsā, lai radītu jaunas emocijas," atklāj videoklipa režisore Dagmāra Legante.

Filmēšanā piedalījusies arī Ilva Centere, kas spēlē Nacionālā teātra izrādē "Zem diviem karogiem". Viņas klātbūtne videoklipā izvēlēta, jo caur šo izrādi Ilva ir iepazinusi grupas Jumprava stilu, mūziku un priekšvēsturi.

Dziesmas videoklipa filmēšanai izmantota vecā Betacam Jura Podnieka kamera. Operators Valdis Celmiņš izvēlējies videoklipu filmēt vecajā 4:3 formātā, nevis mūsdienu platekrāna formātā, jo ar to vēlējās izcelt laika atšķirības.

"Laikā, kad hipsteri un mileniāļi koķetē ar 80. gadu estētiku, likās, ka grupai "Jumprava" savā 35 gadu jubilejā arī būtu jauneklīgi jāpadauzās ar šī perioda formu. Tādēļ izvēlējāmies ļoti mūsdienīgi tehniskajam grupas filmējumam pretstatīt inscenējumus, kas filmēti ar leģendāro Jura Podnieka videokameru. Izmantojām vizuālos līdzekļus, kuri palikuši atmiņā no tā laika latviešu un pasaules mūzikas video – spēcīgas gaismas, dūmi, krāšņi tērpi, drosmīgs grims un teatrāla aktierspēle," stāsta video operators Valdis Celmiņš.

Saistītās ziņas FOTO: grupa "Jumprava" Dailes teātra pagrabā prezentē savu jauno albumu Grupa "Jumprava" izziņo 35 gadu jubilejas lielkoncertu FOTO: teātra mīļi Nacionālajā teātrī novērtē izrādi par grupu "Jumprava"

Šis ir stāsts par strīdu, kuru piedzīvojam mēs visi. Strīds var atrisināties, bet var arī ilgt mūžīgi un neatrisināties nekad... Nekad, jo to urda un kultivē daļa no mums. Mēs visi reiz esam bijuši strīda pamats un visi reiz esam to izdzīvojuši līdz sakāvei.

Grupa Jumprava šogad atzīmē savu 35. gadadienu un pulcēs klausītājus koncertā XO, kas notiks 28. novembrī, Arēnā Rīga. Biļetes pirmajā līmenī jau izpārdotas, atlikušas vien sēdvietas trešajā stāvā.