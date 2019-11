Šīs nedēļas sākumā TV3 skatītāji varēja būt pārliecināti, ka šova pēdējā sezona nav bijusi veltīga – vismaz viens pāris ar tā starpniecību ir radies! Kamēr labsirdīgais latgaļu puisis Oskars un Dārta vēl domā, vai abiem kopīgs ceļš ejams, Ilmārs Beātei pasniedza saderināšanās gredzenu. Bet vai tas nav tikai šova dēļ un abus tiešām saista nopietni kopdzīves plāni?

Viss mainījies par 180 grādiem

Kā novēroja skatītāji, Ilmārs bijis ne tikai iekārojamākais, bet arī cimperlīgākais šova saimnieks – gan licis meitenes uz svariem un trenkājis pa treniņiem, neslēpjot, ka izredzētajai jābūt teju ar modeles augumu, jo viņam „patīk kauli, bet gaļu var nopirkt tirgū”, gan pieprasījis pedantismu. No absolūta Narcisa Ilmāru, skatītājuprāt, glāba tikai divas labas „būšanas” – tas, ka viņš ir ar bērnu un pieņemtu sievieti ar bērnu un ka nav aizbēdzis no laukiem, bet gan tur attīstījis veiksmīgu biznesu. Beātei izteiktos komplimentus daudzi neuztvēra nopietni, domājot, ka tā visa tāda šova spēlīte vien ir. Tāpēc liels bija pārsteigums, ka tieši Ilmārs izrādījās tas, kas šovu noslēdza ar saderināšanās gredzenu, bildinājumu un saņemtu jāvārdu.

Pēdējā raidījumā Ilmārs lūdza Beātes roku, aizkustinot pie TV ekrāniem sēdošos. Saimnieks teic, ka šovā nav meklējis „pagaidu variantu”, bet gan nopietnas attiecības. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Ilmārs apstiprinājis, ka pēc šova filmēšanas abu attiecības gājušas tikai uz labo pusi. Oktobra pēdējā dienā Beāte pārcēlusies pie mīļotā uz Aloju ar visu iedzīvi. Ņemot vērā, ka saimnieka līgava nāk no Kuldīgas, kur bija ne tikai darba un dzīvesvietas saistības, bet arī dēliņš nupat sācis iet pirmajā klasē, pārvākšanās bijis rūpīgi apsvērts lēmums. „Mainījies ir viss par 180 grādiem! Nu manās mājās vairs nav tā klusuma, kas bija, – vairāk skan bērnu smiekli un otra pusīte blakus. Dzīve ar diviem bērniem ir vēl interesantāka,” par ģimeni priecājas Ilmārs. Viņa un Beātes bērni, kuriem ir divu gadu starpība, nu mācās vienā skolā, un, kad tajā parādās Ilmārs, mazākie mēdz ķerties ap kāju un saukt, ka „saimnieks meklē sievu” atnācis.

Beāte atradusi darbu Alojā, bet tā neesot Ilmāra saimniecība. „Viņa ir gudra un izglītota meitene, lai izpaužas, kādā jomā vēlas. Ko nu lopkopībā, kur dubļi un sūdi līdz ausīm...” pasmaida Ilmārs. Jāpiebilst, ka alojieša rūpals ir gaļas liellopu audzēšana un pārdošana izsolē. Viņš pats ir arī tas, kas lopus kopj un baro.

„Esmu universāls. No rīta – mēslos un gumijniekos, bet vakarā – uzvalkā. Kāda problēma? Nav jau vairs padomju laiki, aug jauni lauksaimnieki, pazīstu daudzus, kas dzīvo labāk nekā pilsētnieki.”

Brašais Ilmārs. (Foto: Publicitātes)

No pirmā acuskata

Šova noslēgumā pāris devās uz Gruziju, lai viens otru tuvāk iepazītu. „Bet tas neko nemainīja, jo to, ka gribētu būt kopā ar Beāti, zināju jau kopš pirmās dienas, kad Dikļu pilī satikāmies,” stāsta Ilmārs, atklājot, ka viņa pirmā saruna ar Beāti bijusi par to, lai saimnieks sūta viņu mājās. „Beātei bija milzīgs satraukums. Kad viņu apķēru, samīļoju un teicu, lai neiet mājās, mani pēkšņi pārņēma foršas un neierastas izjūtas. Tāpēc grūtākais uzdevums kopš šova sākuma bija darīt tā, lai skatītāji nepamana, ka savu izvēli jau esmu izdarījis,” neslēpj Ilmārs, būdams pateicīgs Beātes draudzenēm, kas meiteni projektam pieteikušas.

Ilmārs bilst, ka attiecību jautājumu uztver nopietni, tāpēc nevēlas nevienam neko pierādīt un detalizēti apkārt stāstīt. Vien norāda, ka Beāti nav izvēlējies kā „pagaidu variantu”. „Sabiedrībā populāri ir divi attiecību modeļi. Viens – dzīvo kopā, kasās visu mūžu un neiet prom, jo gaida to īsto; otrs – grib iet prom, bet nav, kur iet, un tā visu mūžu nosēž pie pagaidu varianta. Tāda ir tā mūsu attiecību politika Latvijā. To ne es esmu izdomājis, bet pa šiem pieciem sešiem gadiem, cik esmu bijis brīvs, atklausījies no aizņemtajiem pāriem. Šausmu stāsti!”

Bija vajadzīga reklāma

Ilmārs šovam pieteicies pats. „Katru gadu draugi teica, ka jāiet uz to šovu, nu tā diena pienāca – apnika vienam dzīvot, mēģināju ko dzīvē pamainīt.” Vaicāts, kas sešus gadus traucējis izskatīgam un nodrošinātam vīrietim atrast otro pusīti, saimnieks uzjautrina: „Nāca smiekli, kā internetā komentētāji šova laikā izteica savus minējumus, kāpēc esmu viens.

Viens saka – varbūt viņš ir gejs, otrs – ka „mazs krāniņš”, trešais – ka es spēlēju automātus, un tā tālāk… Taču patiesība ir tāda, ka topā ir lielpilsētas. Ja tu neesi no lielpilsētas, tad…

Īpaši tāpēc, ka lielpilsētās dzīvo daudz lauku meiteņu, un viņas taču neies atgriezties, no kurienes nākušas, ja reiz aizgājušas prom. Viņas nenāks atpakaļ uz mazpilsētu, jo tur, viņuprāt, nav nekādu izaugsmes iespēju. Tas arī ir tas iemesls.”

„Otrs – tās meitenes nemaz nezināja, ka es tāds eksistēju. Kā var zināt, ka Alojā tāds Ilmārs atrodas? Tāpat kā uzņēmējdarbībai, lai to uzsāktu, man bija vajadzīga reklāma,” no racionālās puses spriež saimnieks. Nu reklāmas viņam ir pārpārēm, taču iepazīties vajadzības vairs neesot, un arī soctīklos vairs neraksta tik daudz. „Ja raksta, tad – lai apsveiktu un novēlētu veiksmi. Ir arī pa kādai, kas atraksta, ka man nekas nesanāks. Ir visādi. Bet lielākā daļa cilvēku ir priecīgi, ka esam kopā.”

Par iepriekšējo dzīvi nerunā

Oficiālā laulībā Ilmārs nav bijis, bet par attiecībām, kurās pasaulē pirms deviņiem gadiem nāca meita un kas, kā baumo, beigušās sāpīgi, runāt nevēlas. „Tā ir vēsture,” nosaka Ilmārs, kurš uzņēmies pilna laika prieku un rūpes par bērna audzināšanu, ar bijušo kontaktējoties labi ja „reizi kvartālā”.

Ilmārs neslēpj, ka ar Beāti jau nolikuši kāzu datumu, bet pagaidām to vēlas atstāt noslēpumā. Arī to, kādas kāzas vēlētos, saimniekšova līgavainis nekomentē. Tad jau redzēs, vai sanāks, kā domāts. „Katrā ziņā man spilvenā nav jāraud, par ko es pirms šova baidījos visvairāk!” liktenīgo ekrāna piedzīvojumu rezumē Ilmārs.

Beātes pirkstā mirdz saderināšanās gredzens! (Foto: Ekrānuzņēmums)

Saimnieki, kas atrada sievu šovā

Kam joks, kam spēle, bet viens otru pa īstam šovā "Saimnieks meklē sievu atraduši" un joprojām laimīgi kopā ir trīs pāri.

Kaspars un Gunita Vaikuļi

R?gas Vi??i 2013/40. TV3 šova «Saimnieks mekl? sievu» pirmais p?r?tis – dabas b?rni Kaspars Vaikulis un Gunita Briede

Šovā satikās 2012. gadā, iegūdami iesauku „dabas bērni”. Tādi viņi ir joprojām, nu jau – četru cilvēku ģimene.

Kaspars un Gunita, kas apprecējās nākamajā gadā pēc šova, nu ir četrus gadus vecā Niko un četrus mēnešus vecā Paula vecāki. „Dzīvojam Salas novadā pie Sakas upes. Sagaidījām otro dēliņu, mīlam un sargājam, arī vecākais dēls ļoti gaidīja brālīti, mīl un rūpējas, ļoti priecājas, ka mums ir mazulītis. Esam kopā darbīgi, enerģiski un priekpilni, darbojamies ar un ap jaunām idejām ar skatu nākotnē,” žurnālam "Kas Jauns" pastāstījusi Gunita.

Ģimenes nodarbošanās esot „zemes darbi”. „Permakultūra un dažādu bioloģiski augstvērtīgo augu audzēšana, protams, arī bites. Šogad izmēģinājuma kārtā visu savam patēriņam audzējām, lai saprastu, kā efektīvāk to darīt, lai varētu piedāvāt arī citiem. Arī Niko tajā visā ar prieku piedalās, labprātāk izvēlas palīdzēt nekā ar rotaļlietām spēlēties.”

Sandis un Mairita Birkenbergi

Kas Jauns 2012/49. TV3 Õova Saimnieks mekl‰ sievu dalŒbnieki Marita UpŒte un Sandis Birkenbergs ceëojumƒ Igaunijas spa k×rortƒ.

2012. gads šovam bijis īpaši ražīgs, jo tad sievu atrada arī Salacgrīvas saimnieks. Pāris audzina četrus gadus veco dēlu Kārli.

Jānis Šmits un Daiga Eglīte

Šova 2015. gada sezona tā arī būtu pagājusi tukšā, ja vien Jānis laikus neattaptu, ka izdarījis nepareizu izvēli, un neatgrieztos pie Daigas, ko atstāja otrajā vietā. Pirms trim vasarām abi kļuva par meitas Paulas vecākiem. Par kāzu faktu, ja arī tāds bijis, sociālie tīkli klusē.

