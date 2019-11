Demijai Mūrai pirms dažām nedēļām bijusi emocionāla telefonsaruna ar bijušo vīru Brūsu Villisu

Holivudas aktrise Demija Mūra intervijā pārraidei „Present Company with Krista Smith” pastāstījusi, ka mirkli pirms kāpšanas uz skatuves šovā „The Tonight Show” viņa saņēmusi negaidītu zvanu. Zvanītājs bijis vīrietis, ar kuru viņa bija precējusies vairāk nekā desmit gadu, un kurš ir Mūras visu trīs meitu tēvs.

„Es tovakar gatavojos Džimija Fallona tiešraidei. Biju ģērbtuvē, kad iezvanījās mans tālrunis. Tas bija Brūss,” atceras Mūra. Aktrise atzīst, ka bijusi gatava, ka šovā tiks skartas visnotaļ privātas tēmas, taču viņu pārsteidzis, cik ļoti emocionāls telefonsarunas laikā bijis Villiss.

Demija Mūra un Brūss Villiss 1989. gadā. (Foto: Vida Press)

Zinot to, cik sāpīgas atmiņas Demija aprakstījusi savā jaunajā biogrāfiskajā grāmatā „Inside Out”, Brūss Villiss piezvanījis bijušajai sievai, lai viņu atbalstītu. „Es tik ļoti lepojos ar tevi,” viņš atzinis telefonsarunā.

„Tad arī es kļuvu ļoti emocionāla, lai gan neesmu no raudātājām,” apliecina Mūra. „Saņemt šādu iedrošinājumu pirms iziešanas publikas priekšā man nozīmēja tik daudz, tik bezgala daudz.”

Demijai Mūrai un Brūsam Villisam ir trīs meitas, kuras aktrises otrās laulības laikā ar aktieri Eštonu Kačeru, kļuva par viņa audžumeitām, pat neraugoties uz visnotaļ nelielo gadu starpību. Kačers bija nepilnus 16 gadus jaunāks par savu sievu Mūru un tikai 10 gadus vecāks par aktrises vecāko meitu Rūmeru Villisu.

Arī Villiss pēc šķiršanās no Demijas Mūras atrada jaunu mīlestību. Viņš jau desmit gadus ir laimīgi precējies ar modeli Emmu Hemingu un jaunajā ģimenē audzina vēl divas meitas.

Demija Mūra un Brūss Villiss ir vieni no tiem retajiem šķirtajiem pāriem, kam izdevies ne tikai saglabāt harmoniskas attiecības kopīgu bērnu dēļ, bet viņus vieno pat ļoti sirsnīga draudzība. Tā, piemēram, Demija Mūra ar savu otro vīru Eštonu Kačeru bija aicināto viesu skaitā Villisa un Emmas Hemingas kāzās 2009. gadā.

Jaunajā biogrāfiskajā grāmatā Mūra vaļsirdīgi runā par savu privāto dzīvi, atspoguļojot tās kāpumus un kritumus.

Lai gan Mūra saņēmusi uzmundrinošus vārdus no viena no saviem visslavenākajiem bijušajiem, no cita eks laulātā viņai tādus nedzirdēt! Eštons Kačers nav publiski komentējis neko no Mūras rakstītā, to skaitā arī aktrises apgalvojumu par Kačera neuzticību abu laulības laikā.

„Es gatavojos atbildēt uz patiešām riebīgu tvītu. Bet tad es paskatījos uz savu dēlu, meitu, sievu, un izdzēsu sevis rakstīto,” vēl septembrī apliecināja Kačers.

Eštona sieva Mila Kunisa gan ir citos ieskatos. Mila uzskata, ka Mūra ar savu grāmatu apkaunojusi viņas vīru visas pasaules acu priekšā, un vēlas, lai Eštons attaisnotu savu labo slavu.

Par to izdevumam „Heat” pastāstījis kāds pāra kopīgs paziņa. Mila uzskata, ka vīram obligāti jāsniedz intervija, kurā viņš noraidītu Mūras izteiktos apgalvojumus un pastāstītu savu stāsta versiju par to, kā viss norisinājās viņa septiņus gadus ilgušajā laulībā ar Mūru.

Demija savā biogrāfiskajā grāmatā vaino Eštonu daudzos grēkos. Viņa memuāros stāsta, ka viņš abu laulības laikā vairākkārt bijis neuzticīgs, ka pierunājis sievu uz seksu trijatā, ka tā dēļ viņai saasinājušās agrākās alkoholisma problēmas, un viņa sestajā grūtniecības mēnesī zaudējusi savu un Kačera bērnu...

Eštona draugi uzskata, ka viņam vajadzētu klausīt Milas ieteikumam un darīt tā, kā viņa piedāvājusi. Taču pagaidām Kačers nav uz to pierunājams. Viņš nolēmis lepni klusēt par visiem viņa virzienā izteiktajiem apvainojumiem.

