FOTO: Agneses Zeltiņas mazmeita demonstrē aristokrātu bērnu modi

View this post on Instagram

Vakardien bija īpaša diena,jo mana meita @mila_jasmina debitēja @rigafashionweek_official @aristocratkids modes skatē!🕊Paldies Dacei par uzticēšanos un šādu iespēju ❤️! Apbrīnojam Tavu talantu,darba mīlestību un spēju uzburt pasaku! 👏🏻👏🏻👏🏻