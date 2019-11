Muzikālais pāris Rūta Dūduma un Jānis Ķirsis meitu audzina laukos

View this post on Instagram

Mūsu Grietai pusgadiņš! 🍼 Nu gan laiks skrien. Wow. Es simt punkti neesmu ‘instagram’-īgā mamma, kurai patīk likt sava bebīša foto/video soc. tīklos, kaut, protams, ar tiem ir pilns telefons. Es vienkārši priecājos par Grietu šaurākā cilvēku lokā, jo man tā ir droši un komfortabli. Bet šodien svētki 👶🏽 Kaut gan joprojām uzskatu, ka viss grūtniecības periods un vismaz gads pēc tā ir tāds superintīms process/posms, kurā iepazīstu gan sevi, gan bebīt’. Pietam, Grieta vēl nevar man pateikt, vai viņai arī tas vispār patiktu vai nē 😅 Bet trijos vārdos par jaunajām sajūtām - aizraujoši būt vecākiem! 😍 @janis_kirsis 💕