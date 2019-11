Ambera Hērda vaino Džoniju Depu, ka aktieris uzpircis lieciniekus viņas piekaušanas lietā

Džonijs Deps un Ambera Hērda ar tiesas palīdzību savstarpējās nesaskaņas risina jau krietnu laiku. Vēl 2016. gadā Hērda vainoja filmas „Karību jūras pirāti” zvaigzni fiziskā vardarbībā. Viņa pat publiskoja savas fotogrāfijas ar zilumiem un saskrambātu seju.

Aktieris ne tikai neatzina savu vainu sievas piekaušanā, bet pat iesniedza pretprasību. Viņš vainoja bijušo sievu neslavas celšanā. Pēc Džonija Depa teiktā – šie zilumi neesot bijuši īsti, Hērda tos esot sev uzzīmējusi.

Tagad Depa bijusī dzīvesbiedre paziņojusi, ka aktieris uzpērkot lieciniekus. Kopā ar savu advokātu Robertu Kaplanu aktrise uz tiesu izsaukusi firmu „The Mandel Group”, kas pārvaldīja Depa finanses laika posmā no 1999. gada līdz 2016. gadam. Kinozvaigzne pieprasījusi kompāniju izsniegt izrakstu par jebkurām veiktajām izmaksām, to skaitā iespējamajiem lieciniekiem, kam redzējuši Depa pastrādāto vardarbību, bet kuriem samaksāts, lai viņi to slēptu. „Viņš visiem samaksāja. Iztērēja miljoniem dolāru, lai viņi klusētu,” Amberas Hērdas teikto citē izdevums „Daily Mail”.

Pēc Hērdas domām kompānijai „The Mandel Group” ir zināms par to, ka Deps cietsirdīgi izturējies pret sievu. Viņa uzskata, ka šīs firmas darbinieki ir aktiera iebiedēti un tāpēc baidās runāt taisnību.

Ambera arīdzan prasījusi bijušajam vīram iesniegt tiesā dokumentus par viņa ārstēšanos no alkoholisma un narkotiku atkarības. Viņasprāt, šīs atkarības vairojušas aktiera tieksmi uz fizisku vardarbību. Deps šo bijušās sievas prasību izpildījis.

Pats Džonijs Deps savu vainu jaunajā apsūdzībā noliedz. Aktieri atbalsta viņa bijusī draudzene un abu bērnu māte franču aktrise, dziedātāja un modele Vanesa Paradī. Nākamā tiesas sēde paredzēta 2020. gada februārī. Ambera Hērda līdz tam laikam cer iegūt svarīgu informāciju par liecinieku slēpšanu.