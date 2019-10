Spēlē “Mans mīļākais radio ir Radio Skonto” noskaidrots uzvarētājs

Radio Skonto atslēgas vārdu spēli “Mans mīļākais radio ir Radio Skonto” šogad spēlēja jau piecpadsmito reizi. Spēles laikā Radio Skonto dīdžeji zvanīja uz nejauši izvēlētiem Latvijas Republikā eksistējošiem fiksētajiem un mobilajiem tālruņa numuriem dažādos laikos un no dažādiem telefona numuriem. Pirmie pieci cilvēki, kuri uz Radio Skonto dīdžeja zvanu skaidri un nekavējoties atbildēja ar vārdiem „Mans mīļākais radio ir Radio Skonto!” vai „Mans mīļākais radio Radio Skonto!”, iekļuva spēles finālā.

Lai noskaidrotu, kurš būs laimīgais spēles uzvarētājs, finālistiem katram tika dota iespēja no piecām identiskām automašīnas atslēgām izlozēt īstās. Intriga finālā par to, kurš iegūs automašīnu, saglabājās līdz pat izlozes beigām, jo pirmie trīs spēles finālisti - Raita Barone, Miervaldis Rūsis un Solvita Jansone, bija izlozējuši nederīgās automašīnas atslēgas. Ceturtajam spēles finālistam – Edgaram Ozoliņam tika dots grūtākais uzdevums: izlozēt vienu no atlikušajām divām automašīnas atslēgām. Brīdī, kad kļuva skaidrs, ka Edgars tomēr izvilcis nederīgo atslēgu, piektās finālistes - Tatjanas Kalniņas līdzjutēji priekā uzgavilēja, jo viņa kļuva par atslēgas vārdu spēles “Mans mīļākais radio ir Radio Skonto” uzvarētāju!

Radio Skonto pateicībā par dalību spēlē pārējiem četriem spēles finālistiem dāvina naudas balvu 400 EUR vērtībā.

Atslēgas vārdu spēle norisinājās laika posmā no 7. līdz 25. oktobrim. Lai arī šogad spēles visi 5 finālisti tika noskaidroti jau pirmo divu spēles nedēļu laikā, kopumā Radio Skonto dīdžeji vieca 1305 zvanus, no tiem sazvanot 143 iedzīvotājus.