Vāc ziedojumus dokumentālai animācijas filmai "Mans mīļākais karš"

Pirms mēneša kolektīvā ieguldījuma platformā uzsāktajā kampaņā cilvēki atbalstījuši filmu "Mans mīļākais karš", saziedojot vairāk nekā 4000 eiro. Lai pabeigtu pirmo latviešu pilnmetrāžas dokumentālo animācijas filmu, nepieciešami 9600 eiro. Platformā "projektubanka.lv" filmas pabeigšanu iespējams atbalstīt vēl dažas dienas - līdz 31.oktobrim.

"Filmas scenārijs tapa jau pirms deviņiem gadiem. Skaidrs, ka mēs ļoti vēlamies pabeigt filmu, taču vēl svarīgāka par šo vēlmi ir filmas pirmo skatītāju pārliecība, ka šāda filma ir ļoti nepieciešama, ka individuāls stāsts ir cilvēcīgākais veids, kā runāt par vēsturi, un ka filmu ir vērts atbalstīt," pastāstīja filmas producents Guntis Trekteris.

Filma "Mans mīļākais karš" ir animēts dokumentālais stāsts par pieaugšanu laikā no septiņdesmitajiem gadiem līdz neatkarības pasludināšanai. Filmas pamatā ir režisores Ilzes Burkovskas-Jakobsenas autobiogrāfiskas stāsts par mazo Ilzi, kas no mazas meitenes, vēlāk aktīvas pionieres, izaug par atklātu un neatkarīgi domājošu pusaudzi, pastāstīja filmas veidotāji.

Animētie kadri filmā mijas ar dokumentālam laika liecībām, piemēram, ainām no pionieru nometnes Artekā, fragmentiem no filmas "Četri tankisti un suns", vai avīžu rakstu izgriezumiem.

"Es pilnīgi jau varu iztēloties, kā es skatos kopā ar saviem mazbērniem to filmu un kā es visu to, kas tajā filmā ir, samēroju ar mūsu ģimenes vēsturi, ar to dzīvi, ko es pazinu kā padomju bērns. Man būs ļoti parocīgi, ar viņiem kopā skatoties, parunāt par tādām lietām, par kurām vienkārši tā no tukšas vietas nesāksi runāt," pēc samontētā materiāla noskatīšanās pastāstīja dzejniece, izdevniecības "Liels un mazs" galvenā redaktore Inese Zandere.

Filmas veidotāji pateicas visiem, kuri jau atbalstījuši filmu, un visiem, kuri to vēl atbalstīs un aicinās to darīt citiem. Ja izdosies savākt vēl nepieciešamos finanšu līdzekļus, filmu "Mans mīļākais karš" varēs pilnībā pabeigt līdz šī gada beigām. Savukārt uz lielajiem ekrāniem to varēs redzēt 2020.gada pavasarī, informēja studijas "Ego Media" pārstāvji.