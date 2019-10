Zināms, kas tēlos Kaķsievieti un Ridleru jaunākajā Betmena filmā

Maijā noskaidrojās, ka filmu sērijas "Krēsla" zvaigzne Roberts Patinsons, kurš pasaulē slavens kļuvis, atveidojot vampīru Edvardu, kļuvis par nākamo Betmena lomas atveidotāju, nomainot 46 gadus veco aktieri Benu Afleku.

Nu zināmi arī vēl divi aktieri, kas tikuši pie lomām topošajā filmā. Kaķsievieti atveidos mūziķa Lenija Kravica meita Zoja, bet Ridlera lomā iejutīsies Pols Deino.

Beidzamajos gados Zoja Kravica kritiķu un TV skatītāju sajūsmu izpelnījusies par lomu seriālā "Lielie mazie meli" ("Big Little Lies"). Un Kaķsievietes tēlā viņa jau ir iejutusies - šo komiksu varones balsi ierunāja animētajā komēdijā "The Lego Batman Movie".

Kopš deviņdesmito gadu sākuma Kaķsieviete uz lielā ekrāna pabijusi vairākas reizes. 1992. gadā filmā "Betman Returns" viņu atveidoja Mišela Feifere, 2004. gadā Halle Berija bija titullomā filmā "Kaķsieviete", 2012. gadā "The Dark Knight Rises" Selīnu Kailu, kuras slēptā identitāte ir Kaķsieviete, tēloja Anna Heteveja. Tāpat nesen TV seriālā "Gotham" Selīnu jaunībā tēloja Kemrena Bikondova, bet jau pieaugušu - Lilija Simonsa.

Savukārt Pols Deino pie Ridlera lomas ticis pēc tam, kad producentiem un filmas veidotājiem pajuka sarunas ar Džonu Hilu. Nekavējoties tika parakstīts līgums ar Deino, kas cītīgi stāvēja rindā uz šo lomu. Mēļo gan, ka Džona Hils varētu tomēr parādīties jaunajā filmā - ļaundara Pingvīna lomā.

Pols Deino zināms pēc lomas filmā "Mis Saulstariņš". (Foto: Vida Press)

Ridlera jeb mīklas mīlošā ģēnija Edvarda Nigmas lomā līdz šim visspilgtāk bija iejuties komiķis Džims Kerijs - 1995. gada filmā "Batman Forever". Bet seriālā "Gotham" ļaundari spoži tēloja Korijs Maikls Smits.

Saistītās ziņas Roberts Patinsons kino provēs spiests vilkt lietotu Betmena kostīmu Vampīrzēns Roberts Patinsons varētu kļūt par nākamo Betmena lomas atveidotāju Pētījums: Betmens spētu lidot, taču ne izdzīvot pēc nolaišanās

Jaunās Betmena filmas pirmizrāde Ziemeļamerikā paredzēta 2012. gada jūnija beigās. Lai gan sižets vēl tiek turēts noslēpumā, runā - tas būšot depresīvs detektīvs "film noir" žanrā. Bez Betmena, Kaķsievietes un Ridlera lomu atveidotājiem zināms arī, ka filmā komisāra Džeimsa Gordona tēlā iejutīsies seriāla "Westworld" zvaigzne Džefrijs Raits. Bet filmas režisors būs Mets Rīvss - zināms pēc kases grāvēja "Cloverfield" (2008), romantiskās šausmenes "Let Me In" (2010) un zinātniskās fantasikas meistardarbiem "Dawn of the Planet of the Apes" (2014) un "War for the Planet of the Apes" (2017).