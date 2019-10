Par ko ir filma

Harizmātiskais mūzikas producents Ralfs Dambergs (Andris Keišs) sava nepiekāpīgā rakstura dēļ pārliecina sievu (Kristīne Nevarauska) un mīļāko (Elza Gauja) sadzīvot vienā īpašumā, kur turklāt vēl mīt viņa divpadsmitgadīgā meita (Dārta Stepanova). Eksperiments pārvēršas nežēlīgā cīņā katram par savām interesēm.

Evijas Vēberes viedoklis par jauno filmu

Pēc filmas „Nekas mūs neapturēs“ noskatīšanās mūziķe Evija Vēbere atzina: „Manuprāt, Andra Gaujas kaisles drāma “Nekas mūs neapturēs” ir ļoti spēcīgs mākslas darbs, kas drosmīgi ataino tās cilvēka īpašības, kuras mums vismazāk patīk sevī ieraudzīt: lepnību, patmīlību un neiejūtību. Skatoties filmas trauksmainākās ainas, izjutu sevī diskomfortu, kas lika apdomāt redzēto un uzdot jautājumus pašai sev. Manuprāt, ir ļoti veselīgi sevi pabakstīt un paskatīties, kas katram iekšā notiek: kas ir pieņemams, kas nepieņemams un - kādēļ?“ Jau krietni pirms tam viņa bija piekritusi iedziedāt vienu no filmas skaņu celiņa kompozīcijām „Izoletta“, un nu pirmizrādi piedzīvojis arī Evijas izpildītās “Nothing Can Stop Us Now” versijas videoklips. „Iedvesmojoties no pirmās, Shipsea izpildītās, versijas, džeza komponists un pianists Rūdolfs Macats izstāstīja savu sajūtu dziesmas aranžējumā,“ atklāj dziedātāja. „Ar mani šī nokrēslas maģiskā krāsa rezonē, un mūsu kopdarbs tapa ļoti dabiski un viegli. Ar lielu baudu šo mūziku spēlējām pirmizrādēs gan Rīgā, gan reģionos.“

Dziesmas mūzikas video autors Matīss Kaža skaidro: “Klips veidots kā melnbalta stilizācija par atsvešinājuma tēmu, kurā film noir gaismojums savienojas ar kolāžistiskām, konstruktīvisma iedvesmotām kompozīcijām.”

Andra Gaujas filmas „Nekas mūs neapturēs“ pirmizrāde notika 9.oktobrī „Kino Citadele“, un to izrāda visā Latvijā. Astoņās kategorijās filma ir nominēta Latvijas Nacionālajai kino balvai Lielais Kristaps: Labākā pilnmetrāžas spēlfilma (studija Riverbed), Labākais spēlfilmas operators (Aleksandrs Grebņevs, Labākā aktrise (Kristīne Nevarauska), Labākā aktrise (Elza Gauja) Labākais aktieris (Andris Keišs), Labākais mākslinieks (Jurģis Krāsons), Labākais kostīmu mākslinieks (Līga Krāsone), Labākais komponists (Andris Gauja, Gatis Ziema), Labākais skaņu režisors (Jevgenijs Kobzevs).