Erotisko dižpārdokļu autores Račko vīrs piepilda sievas sapņus

„Kopš sieva sākusi rakstīt romānus, man ir kļuvis ļoti interesanti. Arī es kaut kādā veidā esmu iesaistīts viņas radošajā procesā, jo Karīna reizēm man kautrīgi lūgusi, lai es izlasu un pasaku, vai var atstāt kādu rindkopu, ko viņa uzrakstījusi. Jā, es viņas darbus lasu. Un lasu kā lasītājs, ne kā Karīnas vīrs,” nosaka Kristaps.

Račko atzīst, ka pēc sievas nu jau ceturtās grāmatas iznākšanas vairs neesot pārsteigts par Karīnas talantu šādu stāstu radīšanā. „Kad sieva pabeidza pirmo grāmatu, tad gan es teicu: „Neticu! Tiešām, to esi uzrakstījusi tu?”” Romantiski erotisko bestselleru autores vīrs uzsver, ka atbalsta sievu ikvienā dzīves jomā. „Ja tas nāk dabīgi, ja tavs hobijs var būt tavs darbs, kāpēc to nedarīt? Cilvēkiem ir jāļauj piepildīt savus sapņus. Un kuram gan citam kā vīram savai sievai jādod viss nepieciešamais atbalsts, palīdzot piepildīt sapņus? Es viņai teicu, ka uz mani viņa var paļauties, es atbalstīšu gan finansiāli, gan morāli. Kad sieva raksta grāmatu, es sajūtu brīžus, kad labāk viņu atstāt vienu. Tad kopā ar meitu dodamies ārā no mājas, lai Karīna var pabūt viena,” nosaka Kristaps Račko.

Taujāts, vai daļu no romantiskās nots, kas aprakstīta grāmatās, sieva īsteno arī reālajā dzīvē, Račko vīrs atbild diplomātiski: „Zināmā mērā tas viss ir, bet publiski es to neteikšu. Ne viss, kas ir grāmatā, ņemts no īstenības. Viņa miksē kopā. Kādās dozās? Tas ir firmas noslēpums.”

