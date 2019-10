Operdziedātāja Ilona Bagele tikusi pie lomas zvaigžņotajā seriālā “Katrīna Lielā”

Miniseriāls tik tikko piedzīvojis pasaules pirmizrādi un Latvijas skatītājiem jau pieejams lietotnē "Shortcut", kas atrodama arī "Helio iTV". Kamēr skatītāji vēl tikai vērtē pašu seriālu, Ilona Bagele, kuras balsi apjūsmoja visa “Katrīnas Lielās” komanda, dalās savā filmēšanas pieredzē un iespaidos, satiekot oskaroto Holivudas zvaigzni Helēnu Mirenu.

Ilona Bagele, kurai brīvajos brīžos patīk lasīt par vēsturi un skatīties vēsturiskas filmas, miniseriālā pagūst gan atrādīt savas vokālās prasmes, gan atveidot landgrāfa sievu, grāfieni Karolīnu – māti meitai, kuru apprec Katrīnas II Lielās dēls. Filmējoties kopā ar Holivudas komandu, latviešu soliste atskārtusi, ka viņi ir tādi pat cilvēki kā mēs ikviens. Par pirmo tikšanos ar "Oskara" balvu ieguvušo Helēnu Mirenu un Džeisonu Klārku, Ilona stāsta: “Mēs iepazināmies jau grimētavā – Helēna atnāca, mani apkampa un pateica arī foršus uzrunas vārdus, nomierināja. Arī Džeisons Klārks vienkārši iedeva roku un stādījās priekšā. Kopumā visa komanda bija ļoti labvēlīga. Tie ir cilvēki, kas saprot, ka tas ir darbs – viņi kontaktējas, viņiem ir labas attiecības arī savā starpā, starplaikos runājas par dzīvi, par to, kas notiek ārpus kino.”

Ilona, filmējoties seriālā. (Foto: no privātā arhīva)

Ilona novērojusi, ka filmēšanas grupai Latvijā ļoti paticis: “Tā greznība un mūsu skaistā Rundāles pils! Kamēr filmējām, viņi ar ļoti lielu interesi apskatīja visas zāles, savā starpā aprunājās par to, cik skaisti. Bez šaubām, viņi te uzturējās ar lielu prieku!”

Ilona atklāj, ka aina, kas tika uzņemta astoņos no rīta Pēterburgā, kur viņa dziedāja kamerorķestra pavadībā, ir palikusi īpašā atmiņā. Tāpat arī ar zināmu izbrīnu un patīkamu pārsteigumu viņa atminas aktrises Helēnas Mirenas izturību kādā citā filmēšanas ainā: “Helēna Mirena ienāk zālē un sāk dejot tādu kā polkas paveidu. Un viņai tas izdevās tik brīvi un vienkārši, tik skaisti. Turklāt viņa to darīja visas nakts garumā, periodiski, filmējot vairākus kadrus. Tas, kā viņa to paveica savos gados – tas bija fenomenāli.”

Operdziedātāja atzīst, ka piedalīšanās seriālā bija grūts darbs, jo filmēšana notika pat naktīs, visu diennakti liekot atrasties zināmā spriedzē. “Dalība seriāla uzņemšanā ir sūrs un pamatīgs darbs – koncentrēties un radīt ko jaunu un skaistu. Es visu laiku salīdzināju operdziedātāja darbu ar kinoaktiera darbu - operdziedātājam nepieciešams gan tēlot, gan dziedāt, gan mācēt pārvaldīt skatuvi – visu vienā piegājienā, savukārt filmēšanā ir vairāki kadri, ko var iefilmēt vienreiz, otrreiz utt.,” atzīst Ilona Bagele.

Par to, kā nonāca seriālā, Ilona ir nedaudz pārsteigta: “Piedalījos lielas konkurences kastingā jeb aktieru atlasē. Šai lomai meklēja aktierus arī Krievijā, starp Krievijas dziedātājām. Bet brīdī, kad režisors mani ieraudzīja, uzreiz pateica, ka es būšu šīs lomas atveidotāja. Sākumā domāju, kā tā var gadīties, ka tieši mani aicina strādāt tik interesantā un spilgtā seriālā, kopā ar tādām zvaigznēm? Pirms tam man nebija bijusi pieredze filmēšanā, tomēr aktieru atlases aģentūras “Casting Bridge” un personīgi Gunitas Grošas pārliecības dēļ piekritu izmēģināt. Tagad varu teikt, ka tā bija vienreizēja pieredze un šis projekts man deva arī lielu pārliecību par aktrises dotībām. Ceru, ka varēšu savu aktrises karjeru arī turpināt.”

“Pasaules augstākā līmeņa aktierspēle, krāsainība un krāšņums seriāla skatos, pārdzīvojumiem un mīlestības pilns sižets. Es domāju, ka būs ļoti interesanti..,” Ilona Bagele akcentē iemeslus, kādēļ seriāls ir jānoskatās.

Miniseriāls “Katrīna Lielā” stāsta par politiski drūmo un seksuāli uzlādēto Krievijas imperatores Katrīnas II Lielās, kuru atveido Helēna Mirena, galmu. "HBO"/"Sky" seriāla fokusā nonākušas Katrīnas II Lielās gaitas tuvāk viņas valdīšanas izskaņai – laikā, kad viņa aizvadīja kaislīgu dēku ar Gregoriju Potemkinu (atveido Džeisons Klārks). Starp skandāliem, intrigām un milzīgiem konfliktiem, viņi spēja izveidot unikālas un lojālas attiecības, gūstot virsroku pār saviem pretiniekiem, un kopīgiem spēkiem īstenojot virkni liberalizējošu reformu, tādējādi kļūstot par mūsdienu Krievijas arhitektiem.

Galvenajās lomās Amerikas Kinoakadēmijas balvas ieguvēja Helēna Mirena (“Karaliene”, “Gosfordparks”, “Pēdējā pietura”) un Džeisons Klārks (“Pirmais vīrs”, “Slepenā operācija “30 pēc pusnakts”, “Mudbound”).

Miniseriāla “Katrīna Lielā” režisors ir BAFTA un "Emmy" balvu ieguvējs Filips Martins (“Kronis”, “Galvenais aizdomās turamais”), scenārija autors – Naidžels Viljams.