Andris Ērglis par četru bērnu audzināšanu: "Tas nav vienkārši..."

Beidzamo gadu laikā viņa privātajā dzīvē notikušas lielas pārmaiņas – Ērglis kļuvis par diviem dēliem bagātāks. Pusgada laikā māksliniekam dēlus dāvāja uzreiz divas sievietes – sieva Kristīne un draudzene Zane. Viņš žurnālam skaidro, kā tiek galā ar esošo situāciju.

Andrim un viņa sievai Kristīnei ir trīs bērni – jaunākajam, Mārtiņam, nesen nosvinēta divu gadu jubileja. Ģimenē aug arī Estere un Valters. Bet pusgadu pirms Mārtiņa nākšanas pasaulē Ērglim atvasi sarūpēja vēl kāda sieviete – Smiltenes kora menedžere Zane Megne. Šis puisēns nosaukts par Teodoru.

Andris par attiecībām un ģimenes dzīvi runā nelabprāt, taču nedaudz tomēr atklāj savu nostāju par to, kā ir vienlaikus audzināt divus mazus bērnus, no kuriem viens dzimis laulībā, otrs – nē. „Kā izdodas to visu apvienot? Vienkārši ir jāizdodas. Man nedrīkst neizdoties,” pārliecinošā balsī teic mūziķis.

Andris uzsver – viņš esot gādīgs tēvs gan bērniem, kuri dzimuši laulībā, gan dēlam, kas pasaulē nācis ārlaulībā: „Visi bērni man ir mīļi. Nav kāds mīļāks, kāds mazāk mīļš. Absolūti nē. Visi bērni ir vienādi mīlēti, neraugoties uz esošo situāciju. Ja runājam par attiecībām privātā dzīvē, tas gan ir kas cits... Tas viss nav tik vienkārši. Tas ir sarežģīti, bet, neieslīgstot detaļās, es kā vīrietis varu apgalvot, ka neradīšu apstākļus, lai kāds no bērniem justos sliktāk. Bērni ir bērni. Viņiem nav jājūt psiholoģiski kaut kāda atšķirība – kurš dzimis laulībā, kurš ārpus tās,” nosaka Ērglis.

„Sācies jauns mācību gads. Atkal šie deviņi mēneši – septembrī ievelc elpu un tikai pavasarī izpūt,” nosaka mūziķis, kurš jau daudzus gadus strādā par Aizputes skolas mūzikas skolotāju. „Ar katru gadu skolā ir aizvien grūtāk strādāt. Cita paaudze. Tie ir pilnīgi citi bērni. Protams, esmu dabūjis arī sutu, ka šādu savu viedokli paužu, bet tā tas ir. Tie, kas ir tik gudri, lai nāk un pastrādā,” nosaka mūzikas skolotājs.

„Skolotāja amats palīdz arī privātajā dzīvē audzināt bērnus. Darbs skolā man ir iemācījis savaldīt nervus. Neesmu no tiem pedagogiem, kas kliegtu vai, nedod Dievs, paceltu roku. Esmu ko skaļāk uzteicis, bet tas arī viss,” paskaidro mūziķis.