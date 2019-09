"Karmisko dvīņu" Mūrnieces un Valtera attiecības galā - Kristaps atgriežas pie mīļotās Lāsmas

Kristaps Valters ir divreiz precējies – laulībā ar Signi Valteri pasaulē nākusi meita Keitija un dēls Valdis, bet Džeina Ansone-Valtere viņam dāvājusi meitas Tabitu, Lioru un Abigeilu. Ar Džeinu Kristaps apprecējās 2013. gada vasarā, taču pēc jaunākās meitas piedzimšanas laulība izjuka, un 2017. gada rudenī Kristaps uzsāka attiecības ar tumšmataino daiļavu Lāsmu Jukoni, kas agrāk strādāja klubā "Coyote Fly" un kurai savulaik bija romāns ar šovmeni Renāru Zeltiņu.

Šovasar pēc Francijā pavadīta gada Kristaps Valters atgriezās Latvijā. Žurnālam "Kas Jauns" viņš atzina, ka ar Lāsmu Jukoni nav kopā kopš jūlija vidus, turklāt viens no iemesliem, kāpēc atgriezās Latvijā, esot tieši Linda Mūrniece. „Satiekot Lindu, esmu saticis cilvēku, kas izmainīja manu dzīvi. Esam daudz laika pavadījuši kopā, daudz runājuši... Linda man ir autoritāte. Esmu saticis cilvēku, draugu, kurš beidzot man dod – palīdz ar padomiem, atbalsta, nevis tikai prasa un prasa. Linda bija tā, kas pārliecināja, ka mans uzvārds ir vērtība, ka tas ir jāizmanto citādāk, ka man sevi ir jārealizē jomā, kuru vislabāk pārvaldu. Mēs tiešām esam labi draugi, kas viens otram palīdz. Viņa deva man to atspērienu, lai es dzīvē nostātos uz pareizā ceļa. Linda ir kā mans mentors, mans dzīves skolotājs,” pirms mēneša žurnālam "Kas Jauns" teica Kristaps Valters, kas vēl iepriekš sociālajos tīklos sevi un Mūrnieci dēvēja par "karmiskajiem dvīņiem". Nu gan no soctīkliem šāds ieraksts pazudis, tāpat arī abu kopbildes.

Linda Mūrniece un Kristaps Valters pirms mēneša. Lai arī fotogrāfijās viņu kopābūšana izskatījās ļoti mīļa, Kristaps uzsver, ka no viņa puses tās bija tikai draugu attiecības. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Savukārt Linda Mūrniece žurnālam "OK!" atklāja, ka šovasar viņas dzīve mainījusies, pateicoties cilvēkam, kurš par viņu rūpējas. „Situācija ir tāda, ka man blakus ir kāds, kas par mani rūpējas. Pirmo reizi dzīvē. Pirmo reizi manos gandrīz piecdesmit gados kāds tā no sirds par mani rūpējas. Es skaidri zinu, ka mana dzīve mainījās, pateicoties šim cilvēkam. Vienkārši vienā dienā pagriezies, paskaties: jā, viņš jau tepat vien ir. Un uzreiz viss tik strauji sāk notikt. Parādās mērķis. Pazūd vienaldzība. Es pat sākumā nesapratu, ka tas saistīts ar šo cilvēku. Man likās, ka tas ir saistīts tikai ar mani pašu. Es pat tagad gribētu izstāstīt, bet nezinu, kā noformulēt. Neprotu. Jo tas nav ne stāsts par iemīlēšanos, ne tiem taureņiem, ne tarakāniem. Un es arī zinu, ka tas nav uz mirkli. Bet, tieši uz cik ilgu laiku, arī nezinu. Un kas no tā iznāks... Es pati vēl brīnos par to.”

Tagad ir skaidrs, kas no tā ir iznācis – nekādas romantiskas attiecības starp Kristapu Valteru un Lindu Mūrnieci nav izveidojušās, turklāt pēc Valtera un Jukones aktivitātēm sociālajos tīklos var spriest, ka viņi atkal ir kopā. To žurnālam "Kas Jauns" apstiprinājis arī Kristaps pats, sakot, ka viņi ar Lāsmu sapratuši savas jūtas un atjaunojuši attiecības.

