Ar fotogrāfijām no abu priecīgās dienas Šlēgelmilha padalījusies sociālās saziņas tīklos - publicējusi vairākas bildes "Instagram", tās parakstot: "We said YES!" ("Mēs teicām JĀ!").

31 gadu vecais Haralds Šlēgelmilhs - viens no latviešu labākajiem autosportistiem - sacensībās braukt sāka jau astoņu gadu vecumā, startējot kartingu čempionātā. Startējis gan Āzijas GP2 sacensībās, gan "Formula 2" čempionātā, ir arī sporta kompleksa "333" vadītājs.