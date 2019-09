FOTO: ļaudis pulcējas Latvijas Mākslas akadēmijas simtgades izstādes “Academia" atklāšanā

Nulla dies sine linea – Ne dienas bez līnijas! Ar šo Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) devīzi 2019. gada laikā tiek realizēti dažādi Mākslas akadēmijas simtgades atzīmēšanas pasākumi. Kā viens no tiem ir neierasta formāta ekspozīcija Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē "Arsenāls".

Izstādes koncepcijas izejas punkts ir Platona akadēmija, kas Antīkajā Grieķijā bija noteikts apmācības modelis filozofijas disciplīnā. Pati akadēmija atradās netālu no Atēnām, un īpaša nozīme te bija brīvajai gaisotnei olīvu dārza ielokā, lai sarunu un viedokļu apmaiņas rezultātā nonāktu pie filozofiskām tēzēm un spriedumiem.

Mūsdienu terminoloģijā vārds “akadēmisks” dažkārt iegūst smagnēju nokrāsu, kamdēļ realizētās izstādes formāts būs veids kā to skatīt sākotnējā izpratnē – brīvs, radošs domāšanas process. Iedvesmojoties no šī piemēra, izstādē tiks pārnesta Latvijas Mākslas akadēmijas vietas atmosfēra un laika gars, veidojot ekspozīciju, kas mainīsies izstādes norises laikā, jo redzamie mākslas darbi tiks papildināti un attīstīti. Izstādē piedalīsies vairāk kā 40 LMA studenti un pēdējo gadu absolventi, veidojot darbus, kas atspoguļo jauno mākslinieku interešu loku radošajā pētniecībā. Izstādes novitāte ir tās atvērtajā formātā, kurā noritēs darbība. Katrā no ekspozīcijas sadaļām visu vecumu skatītājiem būs iespēja līdzdarboties mākslas darbu tapšanā, kā arī piedzīvot virtuālās realitātes dārza burvību.

Visu izstādes laiku noteiktās dienās darbosies dzīvais arhīvs, aicinot bijušos un esošos studentus, pasniedzējus un darbiniekus dalīties ar saviem personīgajiem foto arhīviem, kuros dokumentētā akadēmijas dzīve. Jauno pētnieku vadībā šie materiāli tiks aprakstīti un demonstrēti izstādes ietvaros, tos papildinot katru nedēļu.

Lai akcentētu radošās telpas un mākslas objektu radīšanas vietas mijiedarbi, "Arsenālā" izveidota īpaša arhitektūra. Ažūrā struktūra un dārza atmosfēra zāles otrajā stāvā būs vieta, kur izstādes diskursīvās programmas ietvaros notiks sarunas ar Akadēmijas absolventiem katru sestdienu, iepazīstoties ar personiskiem stāstiem par studiju laiku un tā pēctecību profesionālajā darbībā, kas dažkārt nav saistīta ar mākslu. Katru svētdienu notiks radošās darbnīcas akadēmijas mācībspēku vadībā. Tā pat šajā telpā tiks noturēts studiju process akadēmijas studentiem, kuriem varēs pievienoties arī izstādes apmeklētāji.

Izstāde būs skatāma līdz 17. novembrim.