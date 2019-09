Pirms leģendārās lomas "Draugos" Dženiferai Anistonei palūgts krietni novājēt

Par godu seriāla „Draugi” 25. gadadienai šogad izdota grāmata „Generation Friends: An Inside Look at the Show that Defined a Television Era” („Draugu paaudze: Ieskats šovā, kas raksturo televīzijas ēru”). Tās autors Sols Osterlics raksta, ka tolaik vēl jauniņajai Dženiferai Anistonei izklaides industrijas pārstāvji strikti norādījuši, ka viņai „jānokrītas svarā par 15 kilogramiem, ja viņa vēlas palikt Holivudā”.

Anistone un pārējie seriāla "Draugi" aktieri. (Foto: WENN.com/Vida Press)

„Losandželosa bija nežēlīga vieta, ja gribēji būt aktrise,” raksta grāmatas autors. „Tā bija nežēlīga vieta sievietei. Bet Dženiferas Anistones aģents ļoti nelabprāt kaut ko paskaidroja.”

Dženifera Anistone šā gada vasarā. (Foto: FayesVision/WENN.com/Vida Press)

Saskaņā ar grāmatā teikto, reiz pēc kino provēm Dženifera saņēmusi zvanu no topošā kino projekta veidotājiem. Viņi vēlējušies redzēt aktrisi piegulošā bodijā.

Dženifera Anistone seriālā "Ferris Bueller" (1990-1991). (Foto: ©NBC/Courtesy Everett Collection/ Vida Press)

„Tas visu izgāzīs,” aģentam savas bažas uzticējusi Anistone, un viņš piekrītoši to apstiprinājis.

„Anistoni bija grūti nosaukt par resnu – visi redzēja, ka viņa ir skaista – taču TV ekrāns cilvēkam piešķir vismaz piecus papildus kilogramus,” apliecinājis Osterlics.

Anistone arī agrāk intervijās ir runājusi par savu ķermeni, kāds tas bija vēl pirms panākumu gūšanas Holivudā. Viņa vaļsirdīgi atzinusi, ka uzkodas neesot bijušās no tām veselīgākajām.

„Es ēdu pārāk daudz maizīšu ar majonēzi. Majonēze uz baltmaizes ir pats garšīgākais visā pasaulē,” 1996. gadā Dženifera apliecināja intervijā žurnālam „Rolling Stone”.

Tagad, kad aktrise pārkāpusi 50 gadu slieksni, viņa nevaino savu aģentu striktajos un „nesmalkjūtīgajos” ieteikumos. Tieši pretēji, Anistone jūtas viņam par to pateicīga, jo tas licis viņai piestrādāt pie figūras.

„Mans aģents runāja tieši,” viņa apliecināja intervijā. „Tas ir pats jaukākais, ko viņš izdarīja… Nejaukajā Holivudā. Es nesaņēmu daudz darba piedāvājumu, jo biju pārāk smaga.”

„Mana reakcija bija „Ko?!” Taču jāatzīst, ka mana diēta bija briesmīga. Piena kokteiļi un frī kartupeļi ar gaļas mērci,” aktrise atzina daudzus gadus vēlāk. „Šis bija labs stimuls, lai sāktu tam pievērst uzmanību.”

Pēc tam, kad Dženifera bija paklausījusi ieteikumam un nokritusies svarā, nebija ilgi jāgaida, līdz viņai piedāvāja mūža nozīmīgāko lomu – Reičelas Grīnas atveidošanu seriālā „Draugi”.

Jau gadiem ilgi klīst runas, ka par godu seriāla 25. gadadienai visi galveno lomu aktieri varētu sanākt kopā, lai uzņemtu īpašu jubilejas sēriju.

Lai gan Anistone, Kortnija Koksa un Liza Kudrova apliecinājušas, ka būtu tam gatavas, TV šova „Draugi” veidotāji Deivids Kreins un Marta Kraufmane šajā nedēļā runas par seriāla turpinājumu nolieguši.