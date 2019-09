Trīs rokmūzikai uzticīgi puiši - Uldis Blaževičs (ģitāra, ex “Superhuman”, “UB United”, “Exit”), Ģirts Zebuliņš (balss, ex “Wild”) un Raimonds Bērziņš - (basģitāra, ex “Exit”) 2017. gadā izveidoja grupu “Everstate”. Šogad viņiem pievienojies arī bundzinieks Māris Ozoliņš, un grupa laiž klajā savu pirmo singlu, portālu Jauns.lv informēja ierakstu kompānija "MicRec".

“Everstate – mūžīgais stāvoklis, tas nozīmē to, ka mūzika ir mūsos un vienmēr arī būs, tas nekad nemainīsies,” par grupas nosaukuma izvēli stāsta ģitārists Uldis Blaževičs.

Pirmā singla, kas vienlaikus iznācis arī video formātā, nosaukums ir “Nāc līdz”. “Dažreiz, lai dzīvē notiktu pārmaiņas, ir “jāizkāpj” ārā no rāmjiem, jāpārkāpj robežas un jāriskē. Par to ir šī dziesma,” skaidro grupas solists Ģirts Zebuliņš.

Dziesma ir ierakstīta “Sound Division” studijā Rīgā. Tās ierakstā ir piedalījušies producents Gregs Heivers, kurš pazīstams ar savu darbu pie vairākiem grupas “Manic Street Preachers albumiem, kā arī skaņu inženieris Klints Mērfijs. Kompozīciju masterējis Raiens Smits “Sterling Sound” studijā ASV.

Grupa studijā jau ierakstījusi sešas dziesmas un drīzumā nodos klausītāju vērtējumam savu EP.