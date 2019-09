28 dalībnieces priecēja skatītājus ar krāšņiem tērpiem un priekšnesumiem - katra reprezentēja ne tikai savu dzimto pusi, bet arī savu daiļumu, ko vērtēja gan žūrija, gan skatītāji.

Pēc apkopotā vērtējuma “Misis Latvija 2019” godu ieguva Lita Blūma, "Misis Latvija 1.vice 2019" - Luīza Romanova no Rīgas, "Misis Latvija 2.vice 2019"- Kristīne Bērziņa no Jūrmalas, "Misis Latvija 2019 3.vice" - Sabrina Lase no Jēkabpils.

Bet skatītāju simpātijas balva tika Kristīnei Krišjānei no Saulkrastiem.