Reiz tik slavenā grupa "Suņa stunda" šomēnes atzīmēs 15 gadu jubileju

Šis pasākums īpašs būs “Suņa stundai” - šogad grupa atzīmē 15. jubileju. 2004. gadā to dibināja Latvijas Kultūras akadēmijas dramaturģijas kursa studenti Andris Gauja, Jānis Lācis, Jānis Kalve un Ansels Kaugers. Savu veikumu “Suņa stunda” pozicionē kā komēdijroku, daudzu dziesmu tekstiem iedvesmu rodot no presē publicētiem tekstiem. No tādiem zināmākie skaņdarbi – “Pļaviņas” un “Jānis” – ir izpelnījušies klausītāju novērtējumu, iekļūstot radiostaciju topos un dziesmu izlasēs.

Līdz šim grupa ierakstījusi trīs studijas albumus. Šobrīd tās sastāvā muzicē Jānis Lācis, Jānis Kalve, Dina Skreitule, Armands Siliņš, Valdis Metlāns un Maija Ušča.

Pēdējā laikā “Suņa stunda” koncertē reti, bet dara to no sirds. Tādēļ gaidāmais koncerts grupai un tās faniem ir īpašs notikums. Vēl vairāk tāpēc, ka uz skatuves tā aicinās savus domubiedrus – grupas “Gapoljeri” un “Tavas māsas nāsis”.

Virtuves kabarē apvienība “Gapoljeri” ir muzikāli noskaņoti teatrāļi, kuri prot pārsteigt. Gan ar skatuves tērpiem, gan dziesmām. Lūk, kā grupa apraksta savu darbību: “Gapoljeri māk pārsteigt gan tevi, gan sevi, gan Google. Google joprojām nevar izskaidrot, kāda ir vārda “Gapoljeri” nozīme. Varbūt Tu vari?” Zināms vien, ka “Gapoljeri” ir Kristians Kareļins, Artis Drozdovs, Māris Kurtiņš, Normunds Zālamans un Normans Bārbals.

“Tavas Māsas Nāsis”. (Foto: Publicitātes)

Savukārt “Tavas Māsas Nāsis” ir salīdzinoši jauna apvienība, darbojas kopš pērnā gada vidus. Grupa savu daiļradi raksturo tā: ““Tavas Māsas Nāsis” spēlē vienu no sviestīgākajiem garāžrokiem, kādu šobrīd Latvijā var klausīties, jeb garāžlohu. Uz skatuves nekad netrūkst atraugu, stulbu, nesmieklīgu joku, puņķu un snacku.”