Neviens to īsti negaidīja. Aktrise Demija Mūra savā grāmatā apgalvo, ka laulībā ar Eštonu Kačeru viņa piedzīvojusi vīra neuzticību.

Atgādināsim, ka aktieri Demija Mūra un Eštons Kačers sāka satikties 2003. gadā un divus gadus vēlāk apprecējās. Pāris laulību šķīra 2011. gadā, un Demija to ļoti smagi pārdzīvoja.

Demijas Mūras biogrāfiskajai grāmatai “Inside Out” veikalu plauktos paredzēts nonākt septembra pēdējā nedēļā. Kamēr fani un aktrises talanta cienītāji gaida šo lasāmvielu, laikraksts “New York Times” jau sniedzis nelielu ieskatu tajā, publicējot nelielus citātus no grāmatas. Vienā no tiem Mūra stāsta par laulību ar Eštonu Kačeru, kurš bija 15 gadus par viņu jaunāks. Aktrise šīs attiecības salīdzina ar tādu kā atgriešanos pagātnē. “It kā es varēju atgriezties laikā un no jauna piedzīvot to, kā ir būt jaunai,” salīdzina aktrise. “Kopā ar viņu es to izdzīvoju vēl vairāk nekā, kad patiešām biju divdesmit gadus veca.”

Grāmatā Mūra atklāj, ka kopābūšanas laikā ar Kačeru viņa piedzīvojusi spontāno abortu, kā arī iedzīvojusies atkarībā no medikamenta “Vicodin”. Taču tas viss noticis, pirms viņa atklājusi, ka vīrs bijis neuzticīgs. Laikrakstā publicētajā grāmatas fragmentā nav nekas detalizētāk paskaidrots par neuzticību, tās apstākļiem un iemesliem. Saglabāta intriga līdz grāmatas nonākšanai veikalu plauktos.

Kāds no abu kopējiem paziņām izdevumam “Us Weekly” norādījis, ka Eštons nav “dusmīgs” par to, ko Demija Mūra atklāj savos memuāros. “Eštons zināja, ka tas notiks. Viņš nav nikns vai vīlies. Šī ir patiesība no Demijas skatu punkta, bet Eštonam viņa vienmēr simpatizējusi.” Vai tas nozīmē, ka aktieris necentīsies noliegt apsūdzību krāpšanā?

Tā vien šķiet, ka šī nav pēdējā reize, kad šoruden dzirdēsim par šo krāpšanas drāmu…

Demijas Mūras bijušais vīrs Eštons Kačers kopš 2015. gada ir laimīgi precējies ar aktrisi Milu Kunisu un abi audzina divus bērnus. Savukārt Mūrai ir trīs pieaugušas meitas no laulības ar aktieri Brūsu Villisu.